Manchester United-Manchester City: probabili formazioni, quote e pronostico

Il match clou della 29esima giornata di Premier League è senza dubbio il derby di Manchester. L’inizio della sfida tra il Manchester City di Guardiola ed il Manchester United di Solskjaer è previsto alle ore 17.30 di domenica 8 marzo all’Old Trafford.

I Red Devils in settimana hanno superato il quinto turno di Fa Cup, imponendosi sul Derby County dell’ex Wayne Rooney per 0-3. I tre volte campioni d’Europa però, come spesso accaduto negli ultimi anni, trovano difficoltà nel trovare continuità di risultati in Premier. È curioso, infatti, come una squadra blasonata come il Manchester United non sia stata capace di infilare un filotto di tre o più vittorie consecutive nel corso del campionato, non andando mai oltre le due di fila. Nell’ultima giornata con avversario l’Everton di Ancelotti, non è stata sfruttata l’ennesima opportunità di realizzarlo, essendosi conclusa la sfida sull’1-1. Ciò nonostante, il ritmo non certo irresistibile tenuto dalle rivali ha fatto sì che i Diavoli Rossi siano ancora in lizza per il quarto posto Champions, occupato dal Chelsea e distante tre punti. Al Teatro dei Sogni l’ambizione sarà quella di riaffermare il dominio cittadino imposto nel girone di andata.

Il Manchester City si sta confermando in un periodo positivo, come dimostrato dalla conquista della Carabao Cup ai danni dell’Aston Villa, dal passaggio del turno di Fa Cup ai danni dello Sheffield Wednesday, dal consolidamento del secondo posto in Premier con otto punti di margine sulla terza e dalla vittoria negli ottavi di finale di andata di Champions per 1-2 sul Real Madrid. I Citizens hanno voglia di dare seguito al buon momento di forma e di affermare a livello cittadino, oltre che di classifica, la supremazia sul Manchester United, che all’andata si era imposto a sorpresa per 1-2 all’Etihad Stadium. Sicuramente gli stimoli degli Sky Blues non sono paragonabili a quelli dei cugini, considerando la più tranquilla posizione di classifica e il fatto che il vero obiettivo rimane la coppa dalle grandi orecchie, visto che la Premier è già virtualmente in casa Liverpool.

Probabili formazioni di Manchester United-Manchester City

MANCHESTER UNITED (3-4-1-2): De Gea; Lindelof, Maguire, Shaw; Wan-Bissaka, Fred, Matic, Williams; Bruno Fernandes; Greenwood, Martial.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Mendy; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Aguero, Bernardo Silva.

Quote e pronostico del match

Secondo i bookmakers, in Manchester United-Manchester City la vittoria dei padroni di casa è a quota 5.00, il pareggio a 4.25 e la vittoria della squadra ospite 1.63. L’Over 2.5 si attesta a 1.60 mentre l’Under 2.5 a 2.15. Il Goal lo troviamo a 1.63, il No goal a 2.10.

Una giocata di valore da inserire in una multipla o in una scommessa singola è l’1X+Over 1.5 a 2.96. La squadra di casa, in piena lotta per un posto in Champions, avrà motivazioni sicuramente maggiori degli avversari.

