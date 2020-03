Domenica 8 Marzo va in scena il match Viterbese-Rieti, valido per la 30esima giornata della Serie C. Fischio d’inizio previsto per le ore 17.30.

Condividi su

Serie C, Viterbese-Rieti: probabili formazioni, pronostico e quote

Domenica 8 Marzo va in scena il match Viterbese-Rieti, valido per la 30esima giornata della Serie C. Fischio d’inizio previsto per le ore 17.30.

Ai microfoni dei giornalisti, in casa Viterbese, ha parlato l’attaccante Volpe dichiarando: “Sono contento di aver raggiunto questo traguardo, non tanto per me, ma per la squadra. Sono felice di aiutare tutto il gruppo. Spero di segnarne altri per centrare i nostri obiettivi stagionali. La salvezza è quasi raggiunta, ma vogliamo guardare avanti, in particolar modo ai playoff per regalare delle soddisfazioni ai nostri tifosi”. Ha poi continuato aggiungendo: “Qui mi trovo bene, valuteremo a fine stagione il da farsi. Ora sono totalmente focalizzato sul lavoro con il mister e con la squadra. Tutti noi vogliamo regalare delle soddisfazioni all’ambiente gialloblu”.

In questo derby che si giocherà a porte chiuse, l’allenatore della Vierbese ha descritto così gli avversari del Rieti:“Il Rieti è la nostra bestia nera: l’anno scorso ha vinto con mezzo tiro in porta, avendolo studiato a livello di singoli posso dire che non sono male e stanno giocando con l’obiettivo non solo di salvarsi, ma di dimostrare le loro qualità e giocano quindi spensierati“.

Viterbese-Rieti: le probabili formazioni

Viterbese (3-4-1-2): Biggeri; Markic, Negro, Baschirotto; Errico, Bensaja, Bezziccheri, Bianchi; Molinaro; Tounkara, Volpe. A disp. Pini, Maraolo, Vitali, De Santis, Scalera, Corinti, Zanoli, De Falco, Urso, Bunino, Simonelli. All. Calabro.

Rieti (3-4-3): Merelli; Kalombo, Vignati, Fiumara; Tiraferri, Serena, Zampa, Rasi; Tirelli, Persano, De Paoli. A disposizione: Addario, Pegorin, Esposito, Granata, Bartolotta, Del Regno, Morrone, De Sarlo, Russo. All. Caneo

Viterbese-Rieti: le quote del Match

Nettamente favorita secondo i bookmakers la formazione casalinga. l’1 viene quotato 1.55, il pareggio 3.75 e la vittoria del Rieti paga 6 volte la quota puntata.

Si consiglia la giocata 1+NoGoal.