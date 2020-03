Domenica 8 Marzo va in scena il match Sicula Leonzio-Rende, valido per la 30esima giornata della Serie C. Fischio d’inizio previsto per le ore 17.30.

Serie C, Sicula Leonzio-Rende: probabili formazioni, pronostico e quote

Domenica 8 Marzo va in scena il match Sicula Leonzio-Rende, valido per la 30esima giornata della Serie C. Fischio d’inizio previsto per le ore 17.30.

In casa Sicula Leonzio ha parlato il bomber Lescano, facendo il punto sulla situazione attuale della squadra: “Abbiamo fatto dei punti importanti, risultati utili consecutivi che ci hanno permesso di migliorare la classifica. Certo, non siamo ancora salvi ma stiamo lavorando bene. Vincere aiuta a vincere, partita dopo partita prendi consapevolezza e fiducia in te stesso. Prima ci girava male, ho sempre ribadito che la nostra fosse una classifica bugiarda“. Ha poi continuato parlando delle future partite che si giocheranno in casa, dicendo: “Purtroppo saranno a porte chiuse, rimarremo concentrati sperando di fare bene“.

Il Rende al momento occupa la penultima posizione e lotta per conquistare punti importanti per uscire dalla zona play-out. La situazione è però disperata, servirà davvero un’impresa per salvarsi direttamente.

Sicula Leonzio-Rende: le probabili formazioni

Sicula Leonzio (3-4-1-2): Adamonis; Sosa, Bachini, Ferrara; Parisi, Bucolo, Provenzano, Bariti; Catania; Lescano, Scardina. A disposizione: Fasan, De Rossi, Ferrini, Sabatino, Tafa, Maimone, Palermo, Sicurella, Grillo, Vitale. All. Grieco

Rende (4-3-3): Borsellini; Origlio, Ampollini, Nossa, Blaze; Navas, Loviso, Murati; Rossini, Libertazzi, Vivacqua. A disposizione: Palermo, Savelloni, Bruno, Germinio, Negri, Ndiaye, Cipolla, Navas, Saveljevs, Fornito, Giannotti, Godano. All. Rigoli.

Le quote e il pronostico del match

Secondo i bookmakers, i padroni di casa sono dati per favoriti con una quota dell’1 che si attesta a 1.63, il pareggio paga 3.65 la quota scommessa. La vittoria del Rende invece è quotata 6.00.

Si consiglia la giocata Goal.

