Serie C, Teramo-Virtus Francavilla: probabili formazioni, pronostico e quote

Domenica 8 Marzo va in scena il match Teramo-Virtus Francavilla, valido per la 30esima giornata della Serie C. Fischio d’inizio previsto per le ore 17.30.

Come riportato dal quotidiano il Centro, dopo la decisione di giocare a porte chiuse il Teramo “ha smentito qualsiasi ipotesi circa il rimborso dei costi degli abbonamenti per le due gare che saranno disputate in assenza di tifosi. I provvedimenti adottati dal governo, ai quali la Lega di Serie C e tutti i club hanno aderito nella piena consapevolezza della tutela della salute degli spettatori, sono stati imposti e non sono iniziativa propria delle società“.

In casa Virtus Francavilla ha fatto il punto della situazione il portiere Poluzzi dicendo: “Purtroppo ci sono state queste due sconfitte un po’ diverse tra loro, a Vibo avevamo fatto un ottimo primo tempo. È un periodo dove al primo errore che commettiamo, subiamo subito gol. C’era un fallo clamoroso su Delvino non fischiato, non è la prima volta che ci capita ma non ci dobbiamo attaccare a queste decisioni che alla fine pesano. Dobbiamo guardare alle cose da migliorare. La squadra ha voglia di rivalsa, venivamo da due vittorie belle e importanti contro Ternana e Catanzaro. Volevamo raccogliere di più con Vibonese e Picerno“.

Teramo-Virtus Francavilla: le probabili formazioni

Teramo (4-3-1-2): Tomei; Cancellotti, Piacentini, Soprano, Tentardini; Santoro, Arrigoni, Ilari; Costa Ferreira, Bombagi, Magnaghi. A disposizione: Lewandowski, Valentini, Cristini, Fiore, Florio, Iotti, Cappa, Di Nisio, Mungo, Santoro, Birligea, Ekue Goodfried, Samele. Allenatore: Cetteo Di Mascio

Virtus Francavilla (3-5-2): Poluzzi; Marino, Caporale, Delvino; Di Cosmo, Mastropietro, Risolo, Zenuni, Gallo; Perez, Vazquez. A disposizione: Costa, Pambianchi, Sparandeo, Sarcinella, Albertini, Castorani, Nunzella, Setola, Baclet, Marozzi, Ekuban. All.: Bruno Trocini

Le quote e il pronostico del match

Si preannuncia un match molto combattuto quello tra il Teramo e la Virtus. Guardando i bookmakers, in leggero vantaggio troviamo il Teramo con l’1 quotato 2.20, mentre il pareggio invece raggiunge quota 3.10. Più difficile la vittoria degli ospiti con il 2 quotato a 3.30.

Si consiglia la giocata Goal.

