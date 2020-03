Chelsea-Everton: probabili formazioni, quote e pronostico

Va in scena a Stanford Bridge Chelsea-Everton, match valido per la 29esima giornata di Premier League. Si giocherà domenica 8 marzo alle ore 15:00

Va in scena a Stamford Bridge Chelsea-Everton, match valido per la 29esima giornata di Premier League. Si giocherà domenica 8 marzo alle ore 15:00.

Sarà sicuramente questa una delle sfide più attese della giornata di Premier League. Chelsea ed Everton lotteranno senza esclusione di colpi per cercare una vittoria che darebbe una grande spinta alle ambizioni europee dei due club.

Il Chelsea è attualmente quarto in classifica con 45 punti e la qualificazione alla prossima edizione della Champions League nelle sue mani. Attenzione però a non commettere troppi passi falsi, perché dietro il Manchester United è sempre in agguato. La squadra di Lampard ultimamente non sta offrendo prestazioni particolarmente convincenti, come dimostrano le ultime cinque partite giocate in campionato, nelle quali è stata ottenuta una sola vittoria. Questo non sarà certamente un match facile, contro un Everton ormai rinvigorito dalla cura Ancelotti. In più, Lampard dovrà fare i conti con numerose assenze, tra le quali Kanté, Hudson-Odoi e Pulisic, oltre alla squalifica di Jorginho.

Dall’altro lato del terreno di gioco troviamo l’Everton di Carletto Ancelotti, undicesimo in classifica con 37 punti, a -5 dalla zona Europa League. Finale di stagione, quindi, con un obiettivo che può essere raggiunto dai Toffees, almeno se manterranno la giusta concentrazione. Sarà una grande prova per l’Everton quella di giocare contro il Chelsea, soprattutto perché ha bisogno di tornare alla vittoria, che manca da due partite. Out per Ancelotti Gbamin, Schneiderlin e Lossl, ritrovato invece André Gomes e i terzini Digne e Coleman.

Le probabili formazioni di Chelsea-Everton

CHELSEA (3-4-2-1): Caballero; Azpilicueta, Christensen, Tomori; James, Barkley, Kovacic, Alonso; Mount, Pedro; Giroud.

Allenatore: Frank Lampard

EVERTON (4-4-2): Pickford; Sidibé, Mina, Holgate, Digne; Walcott, Davies, Gomes, Sigurdsson; Calvert-Lewin, Richarlison.

Allenatore: Carlo Ancelotti

Quote e pronostico della gara

Chelsea favorito dai bookmakers per la vittoria finale, con l’1 dato a 1.90, l’X a 3.60, mentre il 2 si trova a 4.00.

La nostra giocata consigliata per questo match è il Goal a 1.60.

