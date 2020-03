Condividi su

Bayern Monaco-Augsburg: probabili formazioni, quote e pronostico

Nella 25esima giornata di Bundesliga va in scena Bayern Monaco-Augsburg. La sfida si giocherà domenica 8 marzo alle ore 15:30 presso l’Allianz Arena.

Il Bayern, primo in classifica a quota 52 punti, sembra tornato a fare sul serio. Quella squadra che ci abitua ogni anno a vederla comandare quasi incontrastato in Bundesliga, ha ricominciato a macinare gli avversari. Tre sono adesso le vittorie consecutive, celebrate con il 6-0 rifilato all’Hoffenheim, fuori casa, nella scorsa giornata. Il Lipsia, però, secondo in classifica a -3 dalla capolista, non vuole smettere di credere al sogno di vincere il titolo. Proprio per questo, i bavaresi non possono permettersi distrazioni e dovranno continuare a vincerle tutte. La prossima vittima sarà quasi certamente l’Augsburg, che proverà con i suoi mezzi ad evitare la disfatta.

Dall’altra parte troviamo un Augsburg in piena lotta per la salvezza e che sta attraversando un momento nero. Tredicesimo a 27 punti, la squadra bavarese non vince da quattro partite, nelle quali ha totalizzato solo un punto. Se è vero che c’è un vantaggio di sei punti rispetto al Fortuna Düsseldorf sedicesimo, sembra però quantomai necessario tornare a far risultato. Quel che è certo è che servirà ben più di un’impresa per fermare la corsa di un Bayern lanciatissimo, ma si dovrà quantomeno tentare qualcosa in questo derby.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Augsburg

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Alcantara, Kimmich; Gnabry, Muller, Coutinho; Zirkzee.

Allenatore: Hans-Dieter Flick

AUGSBURG (4-2-3-1): Koubek; Max, Jedvaj, Gouweleeuw, Framberger; Gruezo, Khedira; Richter, Lowen, Vargas; Niederlechner.

Allenatore: Martin Schmidt

Le quote e il pronostico della sfida

Quote dei bookmakers impietose verso gli ospiti. L’1 è dato a 1.10, l’X a 10.00, mentre la vittoria ospite (2) addirittura a quota 25.00. Poi troviamo l’Under 2.5 a 4.50 e l’Over 2.5 a 1.18.

Ci si aspetta una vittoria larga da parte dei padroni di casa e perciò si consiglia l’1+Over 3.5.

