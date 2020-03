Condividi su

La Bella e la Bestia: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce

La piattaforma streaming Disney+ ha dato il via alla produzione di una serie tv prequel del film La Bella e La Bestia del 2017. Una notizia bomba per tutti gli appassionati della celebre fiaba Disney che potranno scoprire un nuovo lato di una delle storie più amate di sempre. Eddy Kitsis e Adam Horowitz, creatori di Once Upon a Time, saranno a capo del nuovo progetto e ciò è garanzia di qualità e le aspettative sulla nuova serie tv sono più che alte. Nel team di coloro che lavoreranno si spera possa aggiungersi Alan Menken, compositore delle musiche della pellicola.

Il trailer della serie tv prequel arriverà con ogni probabilità non prima del 2021; stesso discorso per il debutto dello show sulla piattaforma streaming di Disney: dal momento che La bella è la Bestia è da poco entrata in produzione, bisognerà attendere prima di scoprire qualche dettaglio in più sulla possibile uscita. In ogni caso, non appena avremo informazioni più approfondite al riguardo provvederemo ad aggiornarvi.

Nell’eventualità di essere preparati, ricordiamo che sarà possibile iscrivere un abbonamento annuale alla piattaforma con uno sconto di 10 euro per un totale di 59,99 € per un ciclo di 12 mesi.

Cerchiamo ora di scoprire qualche dettaglio in più a proposito della trama e del cast dello show.

La Bella e la Bestia serie tv: la trama

Giacché ancora è tutto in fase di progetto, le anticipazioni riguardo quella che sarà la trama de La Bella e La Bestia sono piuttosto scarne: la certezza è che lo show sarà un prequel del celebre film divenuto live action nel 2017. Sicuramente, per essere fedeli al titolo originale, vedremo la messa in scena di veri e propri musical senza disdegnare la possibilità di conoscere nuovi personaggi che ne andranno ad arricchire la storia e gli eventi. Per avere qualche dettaglio in più sarà necessario aspettare che Disney rilasci una sinossi della serie tv e non è improbabile che ciò avverrà nei prossimi mesi.

The 100 7: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce

Il cast della serie tv

Come su scritto, lo show prequel de La Bella e La Bestia, è ancora in fase di sviluppo; ragion per cui nessun attore ha ancora preso una parte per entrare nel cast ad eccezione di due nomi che sono già comparsi nel film live action: stiamo parlando di Josh Gad e Luke Evans che ricoprono rispettivamente il ruolo di Lefou e Gaston. Nessuna conferma ufficiale, invece, da parte di Emma Watson (Belle) e Dan Stevens (il principe maledetto).

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]