Ragnarok 2: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce su Netflix

Netflix ha dato il via alla produzione di una seconda stagione di una serie tv di stampo norvegese: stiamo parlando di Ragnarok. Il secondo ciclo di episodi, qualora dovesse seguire le orme del primo capitolo, conterà con ogni probabilità 6 episodi dalla durata variabile tra 50 e 60 minuti ciascuno. Netflix continua con l’obbiettivo di dare spazio a show prodotti in vari Paesi nel mondo, questa volta toccherà alla Norvegia reggere il confronto e imporsi a pieno titolo in questa manovra del colosso: stando agli ascolti della prima stagione di Ragnarok, tuttavia, i risultati sono più che soddisfacenti ed è probabile che il futuro della serie tv sarà più roseo del previsto.

Cerchiamo ora di scoprire qualche dettaglio in più su quella che sarà la trama di Ragnarok e quali saranno i nomi che andranno a comporre il cast della seconda stagione.

Ragnarok 2: la trama

Al momento non ci sono molte anticipazioni sulla trama del secondo ciclo di episodi di Ragnarok, ma possiamo ipotizzare qualcosa sul futuro degli eventi basandoci su quanto è accaduto nella stagione precedente: ci troviamo in una città fittizia della Norvegia, Edda, in un’ambientazione pre-apocalittica; in particolare, il territorio è teatro di alcuni strani fenomeni e cambiamenti climatici drastici al punto da gettare un gruppo di adolescenti nel panico più totale e a pensare che il giorno del giudizio sia vicino. Il gruppo di ragazzi si ritroverà a scoprire che il mondo sta cambiando proprio per mano dell’uomo: uno di loro, Magne, apprende la verità che si nasconde in un bunker nella montagna; lì sono nascosti ben 2500 barili di rifiuti tossici. Le cose iniziano a precipitare e per i ragazzi il pericolo si avvicina sempre di più.

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di Ragnarok e quali personaggi interpretano all’interno dello show: David Stakston veste i panni di Magne; Emma Bones nel ruolo di Gry; Theresa Frostad Eggesbø è Sexa; Jonas Strand Gravil interpreta Laurits; Hermann Tømmeraas veste i panni di Fjor; Henriette Steenstrup nel ruolo di Turid; Gísli Örn Garðarsson è Vidar; Synnøve Macody Lund interpreta Ran; Odd–Magnus Williamson veste i panni di Erik; Tani Dibasey nel ruolo di Oscar; Kornelia Eline Skogseth è Hilde; Eli Anne Linnestad interpreta Wenche.

