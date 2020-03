Condividi su

Serie C, Cavese-Potenza: probabili formazioni, pronostico e quote

Lunedì 9 Marzo va in scena il match Cavese-Potenza, valido per la 30esima giornata della Serie C. Fischio d’inizio previsto per le ore 17.30.

Dopo la sconfitta nell’ultima giornata, il patron della Cavese Santoriello ha pubblicato un comunicato dai toni duri contro i giocatori per tentare di risollevare le sorti della squadra. Ecco le sue parole:

“Comunico il silenzio stampa. Non li ho mandati in ritiro per rispetto del Dg Pavone poiché lo feci l’anno scorso dopo Rende senza avvisarlo. Rispetto che i calciatori non hanno e che io pretendo per me è soprattutto per i tifosi. Invito Dg, Ds, mister e staff affinché lunedì sia come il primo giorno della nuova annata. Devo capire chi vuole stare con me o chi vuole andare via. Non ho tempo e salute da perdere appresso a nessuno. Deve essere tutto automatico. Fatti e non parole. Silenzio e lavoro. Pretendo massima professionalità e duro lavoro in quanto non voglio gente che cammina in campo. Chi aspettava il 28 aprile per andare in vacanza puo’ andare giàstasera, lunedì passa in sede, gli pago tutta l’annata, lo ringrazio e ci salutiamo per sempre. Differentemente se non si allineano tutti alla mia mentalitàda combattimento 24 su 24 metto allenamenti alle 6 di mattina in ritiro. Il primo che so dopo un certo orario che ho comunicato negli spogliatoi sta in giro va fuori rosa. Confido nell’aiuto dei tifosi. È ora che scendano definitivamente in campo al mio fianco“.

In casa Potenza ha parlato Coccia, facendo il punto sulla situazione play-off: “Noi e il Monopoli ci metteremo l’entusiasmo di chi vuole sognare. Bari e Ternana hanno addosso la pressione di dover tentare a tutti i costi l’assalto alla B“.

Cavese-Potenza: le probabili formazioni

Cavese (4-4-1-1): Bisogno; Polito, Marzupio, Marzorati, Ricchi; Spaltro, Castagna, Cernaz, Sainz Maza; Russotto, Germinale. A disp.: D’Andrea, Abibi, Di Roberto, Favasuli, Cernaz, De Rosa, De Luca.

Potenza (3-4-3): Ioime; Sales, Giosa, Emerson; Coccia, Dettori, Coppola, D’Angelo; Ricci, Murano, Golfo. A disp. Santopadre, Brescia, Viteretti, Panico, França, Grande, Gassama, Di Somma, Longo, Souare, Iacullo.

Le quote e il pronostico del match

Secondo i bookmakers, L’1 dei padroni di casa è quotato 3.30, il pareggio con il segno X paga 2.95 volte la posta, mentre la vitoria del Potenza tocca il valore di 2.25.

Si consiglia la giocata 2 fisso.

