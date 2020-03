Lunedì 9 Marzo va in scena il match Catanzaro-Bari, valido per la 30esima giornata della Serie C. Fischio d’inizio previsto per le ore 20.45.

Serie C, Catanzaro-Bari: probabili formazioni, pronostico e quote

Lunedì 9 Marzo va in scena il match Catanzaro-Bari, valido per la 30esima giornata della Serie C. Fischio d’inizio previsto per le ore 20.45.

In casa Catanzaro le cose ultimamente non vanno per il meglio. A dimostrazione di ciò ci sono le tre sconfitte nelle ultime altrettanto partite che hanno fatto scivolare i calabresi in classifica, seppur si trovino comunque in zona playoff. Ma urge un cambio di rotta repentino contro uno degli avversari più ostici da affrontare.

Il tecnico del Bari Vincenzo Vivarini, ha fatto il punto della situazione in vista della sfida contro il Catanzaro dicendo: “Giocare a porte chiuse sarà di sicuro un’esperienza nuova, ma dobbiamo adeguarci all’esigenza del momento, rispettare attentamente le regole e far di tutto per limitare al massimo il problema della diffusione del virus. Giocare senza pubblico, senza tifo, senza tifosi, fa parte di un calcio un po’ surreale, diverso, ma lo accettiamo. Catanzaro sfida importante come lo saranno tutte fino alla fine. Dobbiamo cercare di fare un passo in più, specie fuori casa. Affronteremo una squadra di ottimi giocatori, una piazza importante; sarà di certo partita intensa e combattuta in cui dovremo essere bravi a confermare quanto di buono fatto domenica scorsa. Servirà il giusto approccio, il cercare di imporre la nostra forza; loro vengono da un trend non positivo e saranno decisi a riscattarsi, bisognerà essere preparati. La veste operaia che ho visto contro l’Avellino può rappresentare per noi il tassello mancante; credo che avremmo potuto avere qualche punto in più proprio in relazione a tale aspetto. Troppo importante saper soffrire, accettare la sofferenza, essere umili e applicati, mettere tutta l’attenzione possibile in ogni singola situazione che accade in campo. Il gol subito contro i campani ci ha dato fastidio, abbiamo mostrato un calo di attenzione che non possiamo permetterci; facciamo tesoro di questo“.

Catanzaro-Bari: probabili formazioni

Catanzaro (3-4-3): Bleve; Celiento, Riggio, Martinelli; Giannone, Corapi, Urso, Nicoletti; Kanoute, Di Piazza, Carlini. A disposizione: Mittica, Statella, Contessa, Iuliano, Bayeye, Novello, Bianchimano. All. Gaetano Auteri.

Bari(4-3-1-2): Frattali; Ciofani, Di Cesare, Sabbione, Costa; Hamlili, Bianco, Scavone; Laribi; Simeri, Antenucci. A disposizione: Liso, Marfella, Berra, Corsinelli, Pinto, Perrotta, Folorunsho, Schiavone, Maita, D’Ursi, Costantino, Terrani. All. Vincenzo Vivarini

Le quote e il pronostico del match

La formazione barese viene data come favorita dai bookmakers, con una quota del 2 pari a 2.10; la vittoria del Catanzaro paga 3.40 volte la posta, mentre il pareggio (X) tocca il valore di 3.05.

Si consiglia la giocata Under2.5.

