Serie B, Chievo-Cosenza: probabili formazioni, quote e pronostico

L’ultima partita in programma del 29esimo turno di Serie B è Chievo-Cosenza, il cui inizio è stabilito per le ore 21.00 allo Stadio Bentegodi.

Il Chievo sta vivendo un campionato all’insegna della discontinuità, in cui è capace di ottenere ottime vittorie in trasferta con avversarie solide, come successo contro il Pordenone al 25esimo turno, ma anche di perdere in casa contro antagoniste poco quotate, come accaduto nella 26esima giornata contro l’ultimissimo Livorno. Pur avendo vissuto sino ad ora una stagione travagliata che ha disatteso i pronostici della vigilia, che vedevano i gialloblu tra le corazzate del torneo, i Clivensi hanno ancora l’opportunità di inserirsi tra le prime 8 forze della Serie B, per poi giocarsi il tutto per tutto ai playoff. Obbligatorio vincere contro la penultima in graduatoria, dopo il pareggio per 1 a 1 con l’Ascoli nel turno infrasettimanale.

Il Cosenza continua il proprio percorso caratterizzato per lo più da risultati deludenti: sono, infatti, appena 7 i punti raccolti nelle ultime 10 partite. Tenendo un ritmo di questo genere è asso anche solo pensare di poter colmare il distacco di 6 punti sulla zona playout. Serve una scossa, una vittoria di prestigio che dia la giusta dose di fiducia e convinzione, per provare ad agganciare le squadre che stanno davanti. Da registrare la fase offensiva, che con 29 gol è la quarta meno prolifica del campionato. La fase di non possesso invece è tra le migliori 10 con 33 gol subiti. Discorso che vale anche per i padroni di casa, che con 32 gol fatti e 27 subiti mostrano statistiche simili ma leggermente migliori rispetto a quelle degli ospiti.

Probabili formazioni di Chievo-Cosenza

Chievo (4-3-3): Semper; Renzetti, Cesar, Leverbe, Dickmann; Segre, Obi, Esposito; Giaccherini, Djordjevic, Meggiorini. All. Aglietti.

Cosenza (3-5-2): Perina; Sciaudone, Idda, Schiavi; D’Orazio, Machach, Monaco, Bruccini, Casasola; Kanoute, Carretta. All. Pillon.

Quote e pronostico del match

Nei vari bookmakers troviamo la vittoria casalinga a quota 1.90, il pareggio a 3.10, la vittoria degli ospiti a 4.70. Le giocate Over 2.5 e Under 2.5 si attestano a quota 2.35 e 1.55. I segni Goal e No goal a 2.00 e 1.70.

Una scommessa senza troppi rischi è l’1X+Under 3.5 ad 1.47, tenuto conto del fatto che entrambe le squadre subiscono pochi gol e ne producono altrettanto pochi.

