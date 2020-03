Autumn in New York: la trama, il cast e le anticipazioni del film che andrà in onda stasera 9 marzo 2020 su Rai 3 dalle 21:20.

Condividi su

Autumn in New York: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv

Oggi, 9 marzo 2020, alle 21:20 su Rai 3 andrà in onda Autumn in New York. La pellicola del 2000, prodotta da United Artists, è stata diretta da Joan Chen, attrice e regista cinese naturalizzata statunitense nota al grande pubblico per aver recitato in opere come L’ultimo imperatore, Giochi di morte, Sotto massima sorveglianza, Le tentazioni di un monaco, Love in Disguise e White Frog.

Il lungometraggio dei toni drammatici, sceneggiato da Allison Burnett, ha potuto contare sulle musiche di Gabriel Yared, la fotografia di Gu Chang Wei mentre il montaggio è stato affidato a Ruby Yang. Il film ha ottenuto una nomination a Razzie Awards e incassato 37,7 milioni di dollari nelle prime undici settimane di programmazione. Ma vediamo insieme la sinossi di Autumn in New York!

Autumn in New York: trama e anticipazioni del film stasera in tv

segue le vicende di Will Keane, affascinante quarantottenne proprietario di un ristorante di classe. Nel corso degli anni grazie al carisma e savoir faire, l’uomo ha collezionato numerose conquiste senza mai legarsi a nessuna donna. Per nulla incline alle relazioni serie, quando l’imprenditore conosce la bella e giovane Charlotte Fielding subito mette in mostra le sue doti da seduttore.

I due protagonisti iniziano così a frequentarsi e giunto il classico momento in cui Will mette fine al rapporto, la ragazza spiazza Keane confidandogli che in ogni caso la loro storia non sarebbe potuta durare dato che sta morendo a causa di un neuroblastoma cardiaco. Il playboy osserva con stupore come Fielding abbia accettato la malattia e la forza con cui assapora ogni istante della sua esistenza. Sconvolto dalla notizia e interessato molto più di quanto potesse immaginare alla donna, la coppia vivrà momenti di grande tenerezza e dolore. Come finirà Autumn in New York?

Il cast del film

Nella pellicola Richard Gere interpreta Will Keane mentre Winona Ryder è Charlotte Fielding. Anthony LaPaglia veste i panni di John, Elaine Stritch quelli di Dolls e Vera Farmiga è Lisa Tyler. Sherry Stringfield recita la parte di Sarah, Jill Hennessy quella di Lynn McCall e J. K. Simmons è il dottor Tom Grany.

Hanno partecipato al film Autumn in New York anche Sam Trammell nel ruolo di Simon, Mary Beth Hurt in quello della dott.ssa Sibley e Kali Rocha che è Shannon. Steven Randazzo indossa le vesti di Alberto, George Spielvogel III quelle di Netto. Infine Ranjit Chowdhry è Fakir e Audrey Quock interpreta Eriko.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]