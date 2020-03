Condividi su

Champions League, Valencia-Atalanta: probabili formazioni, quote e pronostico

Uno degli ottavi di finale di ritorno di Champions League, dal cui esito verrà fuori una delle 8 squadre che formeranno lo schieramento dei quarti di finale, è Valencia-Atalanta. La sfida verrà svolta allo stadio Mestalla a porte chiuse per l’ormai purtroppo nota emergenza Corona virus. Alle 21.00 il via al match.

L’Atalanta, che ormai non è più una sorpresa in campo nazionale, vuole continuare a stupire tifosi ed addetti ai lavori anche in territorio europeo mettendo in cassaforte la qualificazione ai quarti di Champions League, forte di un perentorio 4 a 1 rifilato a San Siro agli spagnoli del Valencia. La formazione bergamasca vive un ottimo periodo di forma, confermato oltre che dall’incontro di andata di coppa anche dalle 3 vittorie consecutive conseguite in Serie A contro Fiorentina, Roma e Lecce. Sono vietati cali di concentrazione in una competizione in cui le rimonte spesso hanno avuto del clamoroso, vedesi Liverpool-Barcellona e Ajax-Tottenham dell’anno appena trascorso. Importante sarà non concedere gol nei primi 20-25 minuti e smorzare sul nascere ogni possibile speranza di sovvertire il risultato.

Il Valencia, a differenza degli avversari, scenderà in campo con le possibilità di passaggio del turno ridotte al lumicino. La compagine spagnola tenterà una rimonta contro ogni pronostico e per realizzarla non può prescindere dal realizzare almeno un gol nei primi 45 minuti, stando comunque attenta a non subirne, dato che anche un solo gol dell’Atalanta costringerebbe i padroni di casa a segnarne almeno 4 per allungare la doppia sfida al supplementare. Un obiettivo, quello di mantenere la porta inviolata, di difficile realizzazione stando a quanto ci raccontano i dati. Con 39 gol subiti infatti i ragazzi di Mister Celades sono la terza difesa più battuta in Liga. Numeri che alimentano ancor di più il sogno Atalantino.

Probabili Formazioni di Valencia-Atalanta

VALENCIA (4-1-4-1): Cillessen; Wass, Mangala, Diakhaby, Gayà; Kondogbia; Ferran Torres, Parejo, Soler, Cheryshev; Gameiro

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, A. Gomez; D. Zapata

Quote e pronostico del match

Nei vari bookmakers troviamo la vittoria casalinga a quota 2.80, il pareggio a 3.70, la vittoria degli ospiti a 2.35. Le giocate Over 2.5 e Under 2.5 si attestano a quota 1.43 e 2.63. I segni Goal e No goal a 1.40 e 2.70.

Consigliabile la combo 1X+Under 4.5 a quota 2.00. Il Valencia dovrà fare la partita e verosimilmente non perderà anche nel proprio stadio, l’Atalanta al contrario non sarà costretta ad attaccare all’arma bianca e potrebbe anche accontentarsi di un pareggio o una sconfitta di misura nel quarto d’ora finale.

