Champions League, Lipsia–Tottenham: probabili formazioni, quote e pronostico

Martedì 10 marzo è previsto lo svolgimento del match tra Lipsia e Tottenham, valido per il ritorno degli ottavi di Champions League. Alle 21.00 il fischio che darà inizio all’incontro nella cornice della Red Bull Arena.

Il Lipsia parte favorito sia per il parziale di 0 a 1 imposto all’andata in casa degli Spurs con rigore di Timo Werner sia per le gravi defezioni cui deve far fronte Mourinho, che è costretto a rinunciare a Son oltre che ad Harry Kane. I ragazzi di Nagelsmann hanno leggermente rallentato il ritmo in campionato con due pareggi consecutivi contro Bayer Leverkusen e Wolfsburg, che hanno permesso ai campioni in carica del Bayern Monaco capolista di interporre 5 punti di distanza. Si presenta al momento opportuno l’occasione di ritrovare il sorriso con una più che possibile qualificazione ai quarti di Champions League, che sarebbe la prima nella storia del club. Di fondamentale importanza sarà effettuare una partita oltre che propositiva in zona d’attacco anche intelligente ed accorta nel concedere poche occasioni da gol, quest’ultima è una tipologia di gara che i padroni di casa sono in grado di svolgere molto bene. Il Lipsia infatti, nonostante abbia la nomea di squadra prettamente offensiva, concede poche reti. Con 26 reti al passivo è la miglior difesa della Bundesliga a pari merito con la prima forza del campionato.

In casa Tottenham si sta attraversando un momento non certamente dei migliori, cui è stato dato inizio proprio dalla sconfitta in coppa contro i tedeschi. In seguito al passo falso europeo in Premier sono arrivate due sconfitte con Chelsea e Wolwerhampton ed un pareggio con il Burnley, delusioni cui si è sommata l’eliminazione al quinto turno di Fa Cup contro il Norwich. Il quarto posto, ora lontano 7 lunghezze, diventa obiettivamente proibitivo da portare a casa, considerato anche che vi sono 4 squadre da scavalcare per raggiungerlo. Pesano come un macigno le assenze di Kane e Son, i due attaccanti principi degli Spurs. In queste condizioni il ribaltamento nei confronti degli avversari europei di turno, per di più nel loro fortino, sarebbe un vero capolavoro messo in atto dallo Special One e i suoi ragazzi.

Probabili formazioni di Lipsia-Tottenham

LIPSIA (3-4-1-2): Gulacsi; Klostermann, Mukiele, Halstenberg; Sabitzer, Laimer, Haidara, Angeliño; Nkunku; Werner, Poulsen. Allenatore: Julian Nagelsmann.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Aurier, Sánchez, Alderweireld, Davies; Winks, Ndombele; Bergwijn, Alli, Lo Celso; Lucas Moura. Allenatore: José Mourinho.

Quote e pronostico del match

In vista di Lipsia-Tottenham, le quote riguardanti l’esito del match pendono a favore della squadra tedesca. Sui vari bookmakers troviamo il Lipsia vincente a 1.55, il pareggio a 4.25 e la vittoria del Tottenham a 5.60. Il segno Goal è quotato ad 1,73 mentre il No goal a 1,97. L’Over 2.5 lo troviamo a 1,67, l’Under 2.5 invece a 2.08.

Il Goal ad 1,76 può una quota da inserire nelle vostre scommesse, entrambe le squadre hanno un ottimo feeling col gol.

