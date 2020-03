Condividi su

The Undoing: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce

Il 10 maggio 2020 debutta sulla rete televisiva americana HBO una nuova serie tv appartenente al genere drammatico: stiamo parlando di The Undoing. La miniserie televisiva è composta da 6 episodi dalla durata di circa 60 minuti ciascuno; lo show è l’adattamento di un romanzo nato dalla penna di Jean Hanff Korelitz: “You Should Have Known”. Susanna Bier si è occupata della regia della serie tv, mentre David E. Kelley ha lavorato alla sceneggiatura.

Per quanto concerne la data di esordio in Italia, bisogna attendere che una rete televisiva o una piattaforma streaming decida di acquistare i diritti di distribuzione per importare The Undoing nel nostro Paese. La possibilità più accreditabile è riposta in Sky Atlantic, ma dovremmo attendere delle conferme ufficiali prima di gettare ipotesi al riguardo. Non appena ci saranno informazioni al riguardo provvederemo ad aggiornarvi.

Prima di passare ai dettagli della trama e del cast dello show abbiamo la possibilità di scoprire il trailer della serie, lo proponiamo qui di seguito in lingua originale.

The Undoing | Official Teaser | HBO

Watch this video on YouTube

The Undoing: la trama

La trama della serie tv ruota intorno alla figura di Grace Fraser, una celebre terapista dalla vita piuttosto ordinaria. Al momento sta per pubblicare un nuovo libro e spera nel successo; vive amorevolmente insieme al marito, molto devoto, e al figlio dodicenne dal spiccato senso artistico. Tutto sembra procedere nel verso giusto, se non che la sua vita viene sconvolta nel momento in si trova coinvolta in una morte improvvisa e una serie di eventi catastrofici che metteranno a dura prova la quotidianità della famiglia. Grace dovrà riprendere in mano la propria vita e costruire un nuovo giardino sicuro con la sua famiglia.

The Outsider: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di The Undoing e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Nicole Kidman veste i panni di Grace Fraser; Hugh Grant nel ruolo di Jonathan; Donald Sutherland è Franklin Reinhardt; Noah Jupe interpreta Henry; Edgar Ramirez veste i panni del detective Joe Mendoza; Michael Devine nel ruolo del detective Paul O’Rourke; Ismael Cruz Cordova è Fernando Alves; Matilda De Angelis interpreta Elena Alves; Edan Alexander veste i panni di Miguel Alves; Lily Rabe nel ruolo di Sylvia Steinetz; Noma Dumezweni è Haley Gibson.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]