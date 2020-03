Condividi su

Sondaggi elettorali Winpoll: FDI sorpassa il M5S, soffrono i moderati

Fratelli d’Italia sorpassa il Movimento 5 Stelle nelle intenzioni di voto registrate da Winpoll per Libero Quotidiano. Rispetto alla rilevazione del 3 febbraio, il partito di Giorgia Meloni guadagna quasi due punti percentuali, salendo al 13,3%. I Cinque Stelle non riescono a respingere l’assalto. Anzi. Flettono dello 0,2 calando al 12,5%, due punti in meno rispetto alla media sondaggi nazionale.

Ai piani alti, anche i sondaggi elettorali Winpoll registrano un passo indietro della Lega che passa dal 31,8% al 31,1% odierno. Il Partito Democratico è dato in crescita dello 0,3 al 22,9%. I dem raggiungono così i valori ottenuti alle europee del 2019. Nel centrosinistra, è Italia viva la forza politica a perdere più voti. Il partito renziano vede andare in fumo quasi un punto di consenso e scivola così al 3%. Ma non è solo Iv a registrare un calo.

Sondaggi elettorali Winpoll: moderati in sofferenza

Tutto il centro moderato è in sofferenza. Forza Italia è sondata al 4,6% (-0,2), due punti in meno rispetto alla media nazionale. Azione, dopo aver sfiorato il 3%, fa un passo indietro al 2,1%. Solo i partiti più piccoli hanno un sussulto: +Europa passa dall’1,1% all’1,4%, i Verdi fanno un balzo dall’1,8 al 2,3% mentre alla Sinistra manca solo un decimo per raggiungere la soglia di sbarramento del 3%.

Fonte: Winpoll

I sondaggi elettorali Winpoll dedicano un cartello al futuro leader del centrodestra. Matteo Salvini è in testa con il 50% delle preferenze ma Giorgia Meloni è in agguato. Rispetto alla precedente rilevazione, la leader di Fratelli d’Italia cresce di due punti al 42%. Silvio Berlusconi incassa solo il 6%. Il Cavaliere può comunque consolarsi con i dati casalinghi: il 40% degli elettori forzisti vorrebbe ancora lui come leader del centrodestra.

Fonte: Winpoll

Sondaggi elettorali Winpoll: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dal 6 al 7 marzo. Metodo di campionamento: popolazione italiana maschi e femmine dai 18 anni in su, segmentato per sesso, età, proporzionalmente all’universo della popolazione italiana, stratificato per province italiane, comuni capoluogo e non, casuale ponderato per genere, fasce di età ed intenzioni di voto alle ultime europee. Consistenza numerica del campione di intervistati: 1000 interviste. Margine di errore con intervallo di confidenza al 99%: 2,5%. Metodologia delle interviste: interviste telefoniche (Cati – Cami – Cawi).

