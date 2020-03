Condividi su

Pechino Express 2020: anticipazioni stasera 10 marzo su Rai 2

In questo clima così teso a causa del Coronavirus guardare Pechino Express 2020 potrebbe essere un’ottima alternativa Per distrarsi e trascorrere del tempo in allegria. Lo spassoso adventure game, in onda oggi 10 marzo dalle 21:20 su Rai 2, approda suo quinto appuntamento con tante sorprese e dure prove da superare.

Anche questo martedì quindi seguiremo le emozionanti e divertenti imprese dei concorrenti in gara alle prese con culture, abitudini e usanze orientali il più delle volte molto diverse da quelle occidentali. Insieme cosa ha in serbo per noi Pechino Express!

Poche ore ci separano dalla nuova puntata Pechino Express che verrà trasmessa oggi 10 marzo su Rai 2. La settimana scorsa tanti sono stati momenti di grande emozione e tensione per i protagonisti del programma: le Top model hanno vinto l’ultima tappa in Thailandia dimostrando grande determinazione e voglia di trionfare a qualsiasi costo. Inoltre molti concorrenti hanno dovuto mangiare il water bug, cimice d’acqua simile nell’aspetto ad una blatta di grandi dimensioni che per gli abitanti del posto è considerato un cibo molto prelibato. Infine è terminato il percorso della adventure game terra i gemelli Salvatori.

Stasera Pechino Express 2020 percorrerà una distanza di ben 556 km e la sfida partirà da Dali, nella provincia dello Yunnan. I viaggiatori prima di arrivare a Shitouzhai si fermeranno a Shilin Stone Forest. Anche questa volta le coppie dovranno confrontarsi con abitudini diverse e difficoltàche innescheranno litigi, scontri e tensioni. I concorrenti ancora in gara sono: le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni), i Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi), Mamma e Figlia (Soleil Sorge e Wendy Kay), i Sopravvissuti (Vera Gemma e Gennaro Lillio), le Top (Ema Kovac e Dayane Mello) e i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi). Al termine delle prove poi il conduttore Costantino Della Gherardesca rivelerà se la tappa è eliminatoria o meno.

