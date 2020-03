Le Iene Show non vanno in onda per sospetto Coronavirus. Il caso

Le Iene Show non vanno in onda per sospetto Coronavirus. Cos’è successo, chi è stato contagiato e le misure precauzionali prese da Mediaset.

È ufficiale, oggi 10 marzo 2020 su Italia 1 non andrà in onda Le Iene Show a causa del Coronavirus. Nella redazione del programma infatti è stato riscontrato un caso di positività al Covid-19 e, nonostante la persona contagiata non faccia parte del team di professionisti presente negli studi televisivi, Mediaset ha deciso di sospendere la trasmissione per cautela sanitaria.

Al posto dei servizi speciali e inchieste l’assalto stasera ci farà compagnia Tu la conosci Claudia? Ovvero una spassosa pellicola diretta da Massimo Venier ed interpretata dall’amato trio comico formato da Aldo, Giovanni e Giacomo. Ma vediamo insieme cos’è successo nell’entourage de Le Iene Show!

Stiamo affrontando un periodo davvero difficile a causa del Coronavirus e le conseguenze dell’epidemia sono visibili in tutti settori. Anche il mondo dello spettacolo sta facendo i conti con le nuove misure per il contenimento e la limitazione del contagio di questa malattia così facilmente trasmissibile. Negli ultimi giorni personaggi famosi stanno facendo la loro parte invitando i cittadini di allontanarsi dalle proprie abitazioni solo in casi di grande necessità e il piccolo schermo sta subendo numerosi cambiamenti di palinsesto per lasciare spazio ad approfondimenti e aggiornamenti su ciò che sta accadendo in Italia e in tutto il mondo.

Come già detto in apertura di articolo, un componente della redazione de Le Iene Show è risultato positivo al Covid-19 e il programma è stato sospeso a scopo preventivo anche perché la trasmissione si svolge negli studi di Cologno Monzese a poca distanza da Milano e la Lombardia è una delle regioni più colpite dal virus. Di seguito il comunicato apparso sulla pagina Facebook ufficiale del rotocalco satirico:

Nella redazione del programma di Italia1 Le Iene si è verificato un caso di positività al Coronavirus. Nonostante il caso non riguardi la squadra di professionisti presente negli studi televisivi, Mediaset ha preferito sospendere il programma per cautela sanitaria e ha invitato tutti i coinvolti a restare in isolamento domiciliare.

