Condividi su

PSG-Borussia Dortmund: probabili formazioni, quote e pronostico

Uno degli incontri degli ottavi di finale di Champions League è PSG-Borussia Dortmund, che si giocherà mercoledì 11 marzo presso il Parc De Princes di Parigi alle ore 21:00.

Ci si aspetta sicuramente una gara improntata all’attacco da parte dei parigini, in svantaggio nel confronto dopo il 2-1 subito all’andata, in Germania. Sicuramente, però, il Borussia Dortmund non farà una partita d’attesa, ma risponderà agli attacchi del PSG giocando nella maniera che gli è più consueta.

Il PSG è approdato agli ottavi di finale, dopo aver letteralmente dominato il proprio girone di Champions, che comprendeva anche Real Madrid, Club Brugge e Galatasaray. Superiorità che è stata dimostrata dai 16 punti ottenuti nelle sei partite disputate. Tutto ciò però non è una novità, perché negli anni scorsi i francesi ci hanno sempre abituato ad essere una schiacciasassi nella fase a gironi; è invece sempre dagli ottavi in poi che i ragazzi allenati ora da Tuchel deludono le grandi aspettative riposte in essi. Proprio per smentire queste critiche, saranno chiamati a disputare un grande match.

Dall’altra parte, ci aspettiamo di trovare un Borussia Dortmund allo stesso modo agguerrito e che cercherà di sfruttare il vantaggio ottenuto all’andata per passare il turno. Cammino più complicato, quello nel girone, per i tedeschi, i quali si sono qualificati come secondi alle spalle del Barcellona dopo aver sbaragliato la concorrenza dell’Inter.

LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO

Le probabili formazioni di PSG-Borussia Dortmund

PSG (4-3-3): K.Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Gueye, Marquinhos, L.Paredes; Di María, Cavani, Neymar

All. Thomas Tuchel

Borussia Dortmund (3-4-2-1): Bürki; Piszczek, Hummels, Zagadou; Hakimi, Witsel, Emre Can, R.Guerreiro; Sancho, Brandt; Haaland

All. Lucien Favre

Le quote e il pronostico della sfida

In ottica PSG-Borussia Dortmund, la vittoria dei padroni di casa è favorita dai bookmakers, che confidano in un riscatto dei transalpini. Troviamo così l’1 a 1.75, l’X a 4.25, mentre la vittoria ospite (2) è a 4.00. Il Goal e l’Over 2.5 sono a quota 1.35, mentre No Goal e Under 2.5 si attestano a 3.00.

Come detto ci si attende tanto spettacolo e tanti gol anche stasera: perciò una quota consigliata è sicuramente il Goal+Over 2.5 a 1.48.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]