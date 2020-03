The Protector 4: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

The Protector 4: la trama, il cast e le anticipazioni. Quando esce sulla piattaforma streaming Netflix la nuova stagione della serie tv turca.

Pochi giorni sono trascorsi dall’uscita su Netflix della terza stagione ma i fan già attendono con ansia l’esordio di The Protector 4. L’ultimo capitolo dell’amata serie televisiva, disponibile sulla nota piattaforma streaming californiana da venerdì 6 marzo 2020, ha conquistato il pubblico curioso di continuare a seguire il percorso narrativo dello sceneggiato.

La fiction turca, ideata da Binnur Karaevli e diretta da Can Evrenol, Umut Aral e Gönenç Uyanık, rappresenta la trasposizione per il piccolo schermo del libro Karakalem ve Bir Delikanlının Tuhaf Hikayesi scritto da İpek Gökdel. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere su The protector 4!

The Protector 4: trama e anticipazioni serie tv. Quando esce

Ne è passato di tempo da quando la serie televisiva ideata da Binnur Karaevli era solo un progetto della CBS con protagoniste le attrici Geena Davis e Rosie Perez finito poi per non essere approvato. Il destino della serie televisiva è cambiato quando nel 2009 Lifetime annunciò di credere nella riuscita del telefilm facendo realizzare un nuovo pilota. Nonostante le prime due stagioni dello sceneggiato non abbiano ottenuto i risultati sperati, il 10 gennaio 2019 è stata data la notizia dell’arrivo di altri due capitoli.

Per quanto riguarda l’uscita di The protector 4, non si hanno informazioni certe ma possiamo ipotizzare che prenderà il via nel 2021. Sicuramente poi continuerà ad essere protagonista della serie televisiva Hakan, giovane e affascinante libraio la cui esistenza è stata stravolta da una scoperta incredibile: il suo destino è legato ad una antica setta segreta. Inoltre l’umo ha il compito di proteggere la città da un malvagio e oscuro nemico.

Il cast della serie tv

Non sappiamo con certezza chi farà parte del cast di The Protector 4 ma con ogni probabilità tornerà ad interpretare il ruolo del protagonista Çağatay Ulusoy. Difficile poi immaginare la serie televisiva senza Ayça Ayşin Turan nel ruolo di Leyla, Hazar Ergüçlü in quello di Zeynep e Mehmet Kurtuluş nelle vesti di Mazhar.

Infine sicuramente ci saranno anche Okan Yalabik, Saygin Soysal e Burçin Terzioğlu rispettivamente nella parte di Faysal, Mergen e Rüya.

