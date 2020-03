Condividi su

Il Cacciatore 2: trama e anticipazioni ultima puntata stasera 11 marzo

In un momento così difficile per il nostro Paese, colpito dal Coronavirus, storie di coraggio come quella de Il Cacciatore 2 possono confortare e fornire stimoli positivi ai telespettatori. L’appassionante serie televisiva, in onda oggi 11 marzo 2020 dalle 21:20 sul secondo canale della rete ammiraglia, approda al suo quarto e ultimo appuntamento con due nuovi emozionanti episodi.

Tornano quindi le indagini di Saverio Barone, giovane Pubblico Ministero disposto a qualsiasi sacrificio pur di annientare lo strapotere di Cosanostra, l’organizzazione mafiosa che si è oramai infiltrata in tutta Italia. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi Il Cacciatore 2!

Il Cacciatore 2: trama e anticipazioni ultima puntata stasera 11 marzo

Poche ore ci separano dall’ultima puntata de Il Cacciatore 2 che si aprirà con l’episodio intitolato L’anno del dragone. Giovanni Brusca è stato finalmente arrestato ma la battaglia contro la mafia è ancora lunga e piena di insidie. Fortunatamente il Pubblico Ministero non è solo ma può contare sull’aiuto di Carlo che ha abbandonato l’idea di lasciare il lavoro e con coraggio porta avanti le indagini assieme a Barone. Nel frattempo Brusca decide di collaborare e i due colleghi si preparano a raccogliere la testimonianza del pentito.

In realtà Giovanni non ha alcuna intenzione di rivelare i segreti del suo clan ma vuole solo creare confusione raccontando eventi realmente accaduti mescolati a menzogne. Lo spietato boss riesce nel suo intento e il protagonista de Il Cacciatore 2, sconfortato, non sa più cosa fare. A questo punto è la moglie Giada a proporre una nuova strategia di attacco: avvicinarsi ad Enzo, fratello di Brusca utilizzando l’arma della sensibilità. Intanto Pietro Aglieri e Vito Vitale elaborano un piano per intervenire fuori dalla prigione.

Anticipazioni ultima puntata stasera 11 marzo 2020

Il Cacciatore 2 ci saluterà con Un tesoro. Enzo cerca in tutti i modi di convincere Giovanni a collaborare davvero con le forze dell’ordine. Effettivamente i magistrati ottengono così informazioni importanti che, unite ai risultati delle indagini della poliziotta Francesca Lagoglio, accendono la speranza in Saverio di poter dare una svolta decisiva alla lotta contro Cosanostra.

Tuttavia proprio quando sembra vicino il momento della vittoria i Carabinieri bloccano l’intervento di Barone. Intanto la moglie Giada si chiede se sia pronta a trascorrere tutta la sua vita temendo per la propria incolumità E quella del marito. Nel frattempo Vito Vitale ha un solo obiettivo: uccidere Barone.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]