Sopravvissuto – The Martian: trama, cast e anticipazioni film stasera in tv

Sopravvissuto – The Martian: la trama, il cast e le anticipazioni del film che andrà in onda stasera 11 marzo 2020 su Italia 1.

Oggi, 11 marzo 2020, alle 21:21 su Italia 1 andrà in onda Sopravvissuto – The Martian. La pellicola del 2015, distribuita da 20th Century Fox, è stata diretta da Ridley Scott, celebre regista britannico che ha firmato opere come Alien, Blade Runner, Thelma & Louise, Il gladiatore, The Counselor – Il procuratore e Tutti i soldi del mondo.

Il lungometraggio di fantascienza, sceneggiato da Drew Goddard, ha potuto contare sulle musiche di Harry Gregson-Williams, la fotografia di Dariusz Wolski mentre il montaggio è stato affidato a Pietro Scalia. Il film, basato sul romanzo L’uomo di Marte del 2011 di Andy Weir, ha ottenuto sette candidature a Premi Oscar e incassato al botteghino in Italia 2,3 milioni di euro nel primo weekend di programmazione. Ma vediamo insieme la sinossi di The Martian!

Sopravvissuto – The Martian: trama e anticipazioni film stasera in tv

The Martian segue le vicende di un gruppo di astronauti della NASA partito per la missione Ares 3 è giunto sulla base spaziale di Marte. Giunto sul posto, il team subito si mette all’opera ma un evento inaspettato mette in pericolo il progetto e la loro stessa incolumità. Una violenta tempesta infatti si abbatte sul pianeta rosso e l’equipaggio non può far altro che abbandonare l’impresa e tornare sulla Terra. Proprio durante la fuga Mark Watney, uno dei membri della squadra, viene travolto da una fortissima raffica di vento che lo trascina lontano dai suoi compagni.

Convinti che oramai non ci sia più nulla da fare per l’uomo, i ricercatori scappano lasciando solo l’amico. Con poche risorse e e senza mezzi per viaggiare verso casa, il protagonista di The Martian mettere a frutto i suoi studi di ingegneria botanica e riesce a costruire una serra per coltivare il necessario per sopravvivere con la speranza di riuscire nel frattempo a contattare la Terra.

Il cast del film

In The Martian Matt Damon interpreta Mark Watney mentre Jessica Chastain è Melissa Lewis. Kristen Wiig veste i panni di Annie Montrose, Jeff Daniels quelli di Teddy Sanders e Michael Peña è Rick Martinez. Sean Bean recita la parte di Mitch Henderson, Kate Mara quella di Beth Johanssen e Aksel Hennie è Alex Vogel.

Hanno partecipato al film anche Sebastian Stan nel ruolo di Chris Beck, Mackenzie Davis in quello di Mindy Park e Benedict Wong è Bruce NG, Infine Donald Glover è Rich Purnell, Chiwetel Ejiofor interpreta Vincent Kapoor e Jonathan Aris è Brendan Hatch.

