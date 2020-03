Condividi su

Europa League, Lask-Manchester United: probabili formazioni, quote e pronostico

Due delle squadre impegnate negli ottavi di Europa League sono Lask Linz e Manchester United, che giovedì 12 marzo daranno vita al match di andata. Il primo atto della doppia sfida si svolgerà al Waldstadion alle ore 18.55.

Il Lask Linz è giunto agli ottavi di finale di Europa League avendo avuto la meglio nel doppio confronto dei sedicesimi sull’Az Alkmaar, con cui ha pareggiato per 1-1 in trasferta, per poi conquistarsi la qualificazione con la vittoria casalinga grazie a un 2-0. La squadra austriaca si sta rivelando una delle più sorprendi rivelazioni nel panorama calcistico internazionale. Occupa il primo posto nella Bundesliga Austriaca a quota 54 punti con un margine di sei lunghezze di vantaggio sul più conosciuto e affermato Salisburgo, oltre ad essersi dimostrata una delle squadre più solide della seconda massima competizione europea, subendo una sola sconfitta in casa dei portoghesi dello Sporting Lisbona nella fase a gironi della competizione. Il cammino in casa è stato scevro di passi falsi: quattro vittorie su quattro match davanti ai propri tifosi. Adesso se si vorrà procedere ulteriormente, sarà necessario dimostrarsi grande squadra eliminando la squadra forse maggiormente favorita alla vittoria finale, ossia il Manchester United.

I Red Devils si presentano all’incontro gasati dalla vittoria sui cugini del City per 2-0. Nonostante l’avversario non sia dei più blasonati, i ragazzi del tecnico Solskjaer non prenderanno sotto gamba l’impegno di coppa, dato che la conquista della stessa costituisce, oltre che un’opportunità di ampliare la bacheca dei trofei, anche una via secondaria per accedere alla prossima Champions League. Il quarto posto in Premier dista pochi punti ed è attualmente occupato da un Chelsea già fuori dalla Champions che venderà cara la pelle. Ecco perché andare avanti più possibile potrebbe rivelarsi l’ancora di salvezza in un’altra stagione che rischia di chiudersi senza il raggiungimento dell’obiettivo Champions. Si prospetta un doppio confronto più difficile di quello svolto ai sedicesimi contro il Club Brugge, dove è stato registrato un parziale finale di 6-1 comprensivo di andata e ritorno.

Probabili formazioni di Lask-Manchester United

LASK (3-4-3): Schlager; Wiesinger, Trauner, Filipovic; Ranftl, Holland, Michorl, Renner; Goiginger, Raguz, Frieser.

MANCHESTER UNITED (3-4-1-2): Romero; Lindelof, Maguire, Bailly; Dalot, McTominay, Matic, Williams; Fernandes; Ighalo, Greenwood.

Quote e pronostico del match

Quote sull’esito finale di Lask-Manchester United che, nei vari bookmakers, pendono a favore degli ospiti quotati a 1.90. La vittoria interna dei padroni di casa è data a 4.00, mentre il pareggio si attesta a 3.40. L’Under 2.5 si trova a quota 1.65, l’Over 2.5 invece molto alto a 2.25. Più equilibrio per le scommesse Goal e No Goal, che troviamo rispettivamente a 1.97 e 1.75.

La scommessa Over 2.5 è assolutamente consigliata: il Lask cercherà di darsi possibilità anche per il ritorno facendo risultato in casa, Il Manchester United proverà a segnare almeno un gol in trasferta.

