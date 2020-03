Condividi su

Europa League, Francoforte-Basilea: probabili formazioni, quote e pronostico

Giovedì 12 marzo si disputerà la partita Francoforte-Basilea, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Lo stadio in cui alle ore 18.55 verrà fischiato l’inizio della sfida è la Commerzbank Arena.

L’Eintracht Francoforte comincia a pensare di poter arrivare alle fasi finali della competizione, dopo aver eliminato nettamente un avversario che definire scomodo è un eufemismo, ossia quel Salisburgo che tanto ha ben figurato in Champions League quest’anno e dopo aver pescato nell’urna di Nyon una squadra alla portata come quella svizzera. Per la formazione allenata dal tecnico Hutter, l’Europa League è l’obiettivo su cui focalizzare buona parte della totalità delle proprie energie psicofisiche, considerato che il percorso in Bundesliga fin qui portato avanti non lascia spazio ad aspirazioni di classifica diversi dal raggiungimento di una salvezza tranquilla. La sconfitta subita in campionato per 4-0 per mano del Bayer Leverkusen nello scorso weekend è stata chiara in tal senso: gli stimoli non sono elevatissimi dato il 12esimo posto occupato e il +6 sul 16esimo, ossia la zona playout.

Il Basilea non si è reso protagonista di un ultimo periodo felice in campionato: sono infatti quattro le sconfitte inflitte dagli avversari di turno nelle ultime sei partite, che hanno permesso un allontanamento dalla vetta, occupata dal San Gallo e lontana ora cinque punti. Se in patria la situazione non è delle più soddisfacenti, lo stesso non si può dire in campo europeo, dove la squadra svizzera ha annientato i ciprioti dell’APOEL nei sedicesimi di finale con i risultati di 0-3 all’andata e 1-0 al ritorno. Dal prossimo match contro una formazione qualitativamente più attrezzata, si capirà meglio ciò cui potranno aspirare i ragazzi di mister Marcel Koller.

Probabili formazioni di Francoforte-Basilea

FRANCOFORTE (4-2-3-1): Trapp; Touré, Abraham, Hinteregger, N’Dicka; Sow, Rode; Chandler, Gacinovic, Kostic; Silva.

BASILEA (4-1-4-1): Omlin; Widmer, Comert, Alderete, Riveros; Xhaka; Stocker, Frei, Zuffi, Bua; Arthur.

Quote e pronostico del match

Secondo i vari bookmakers, in Francoforte-Basilea i tedeschi sono favoriti a quota 1.65, il pareggio è a 3.90, mentre la vittoria svizzera è a 5.20. Il segno Goal si trova a 1.74, il No Goal a 2.05. L’Over 2.5 è dato a 1.70, l’Under 2.5 a 2.00.

Vale la pena di provare l’1X+Gol a 1.98: entrambe le squadre potrebbero trovare la via della rete, mentre è difficile pensare ad un colpo esterno degli ospiti.

