Condividi su

Olympiakos-Wolverhampton: probabili formazioni, quote e pronostico

Andrà in scena giovedì 12 marzo alle ore 21:00 allo stadio Karaiskakis la gara di andata degli ottavi di finale di Europa League, Olympiakos-Wolverhampton.

I padroni di casa dell’Olympiakos rappresentano una vera e propria sorpresa della competizione. Non certo roba da poco arrivare agli ottavi, dopo aver eliminato una favoritissima come l’Arsenal nel turno precedente. È stata una vera e propria impresa dei greci, che avevano addirittura subito una sconfitta per 0-1, in casa, nella gara di andata; al ritorno però, con una grinta fuori dal comune, hanno portato a casa la qualificazione battendo i Gunners per 1-2, dopo i tempi supplementari. Ricordiamo anche che il club di Atene proviene dalla Champions League, dalla quale è uscito ai gironi, arrivando terzo. Anche il campionato sorride, infine, ai ragazzi di Martins, attualmente primi in classifica con 66 punti e a +6 dal Paok primo inseguitore.

Dall’altra parte troviamo i Wolves, approdati a questi ottavi di finale dopo essersi sbarazzati più che facilmente della pratica Espanyol. Dopo un 4-0 rifilatogli in casa, gli inglesi sono probabilmente andati a fare una gita in Spagna, dove hanno perso per 3-2 ma consapevoli di avere la qualificazone in tasca. Gli arancioneri avevano concluso la fase a gironi qualificandosi come secondi alle spalle dello Sporting Braga. La classifica del campionato ingolosisce, dato che la squadra di Éspirito Santo si trova al sesto posto in classifica con 43 punti, a -2 dal piazzamento Europa League, ma soprattutto addirittura a -5 da un posto Champions, che è lecito rincorrere.

LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO

Le probabili formazioni di Olympiakos-Wolverhampton

OLYMPIAKOS (4-4-2): Sà; Elabdellaoui, Ba, Semedo, Tsimikas; Valbuena, Bouchalakis, Guilherme, Fortounis; El-Arabi, Soudani.

Allenatore: Pedro Martins

WOLVERHAMPTON (3-5-2): Patricio; Dendoncker, Coady, Saiss; Doherty, Gibbs-White, Neves, Moutinho, Vinagre; Jota, Jimenez.

Allenatore: Nuno Éspirito Santo

Il pronostico e le quote della sfida

In vista di Olympiakos-Wolverhampton, i greci – nonostante l’impresa ai sedicesimi – non convincono i bookmakers, che danno la loro vittoria (1), a 3.30. L’X è quotato a 3.20, mentre la vittoria ospite (2) la troviamo a 2.20.

Sembra essere una partita da pochi goal, per questo consigliamo l’Under 2.5 a quota 1.57, a fronte di una quota Over 2.5 addirittura fissata a 2.30.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]