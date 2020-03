Corona ultime notizie: il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato un inasprimento della quarantena in vigore per tutto il territorio italiano

Corona ultime notizie: chiuse tutte le attività tranne farmacie e alimentari

Corona ultime notizie: era un provvedimento atteso e alla fine è arrivato nella serata di oggi, 11 marzo 2020. Con un messaggio video, in diretta da Palazzo Chigi, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato un inasprimento della quarantena operativa per tutto il territorio italiano da lunedì.

Corona ultime notizie: nuovo decreto in arrivo

Pronto un nuovo decreto legato all’emergenza coronavirus, dopo quello di lunedì con cui il governo ha deciso di imporre rigide limitazioni agli spostamenti in tutta Italia. Non si sa ancora con certezza quando si potrà leggere il testo del provvedimento, tuttavia, è stato direttamente il Presidente del Consiglio a fornire delle importanti delucidazioni in merito alle misure che conterrà.

D’altra parte, allo stesso modo non è ancora dato sapere né da quando entrerà in vigore né per quanto tempo si dovranno rispettare le nuove regole: il Presidente del Consiglio su punto ha detto soltanto che bisognerà aspettare almeno due settimane perché si vedano i primi effetti dello “sforzo” sul fronte del contenimento del contagio.

Chiudono tutti i servizi non essenziali

La disposizione di certo più importante riguarda la chiusura di tutte le attività commerciali non essenziali. Dunque, potranno rimanere aperti soltanto negozi di alimentari, farmacie, edicole e pare anche i tabaccai, mentre chiuderanno bar e ristoranti anche se questi ultimi potranno continuare a effettuare servizi a domicilio. Al contrario, industrie, fabbriche e attività del settore agor-alimentare resteranno in attività ma dovranno continuare ad attuare i protocolli di sicurezza (mantenere la distanza di sicurezza tra i lavoratori, per esempio) e chiudere tutti i reparti non strettamente necessari alla produzione.

Arcuri (Invitalia) nominato Super Commissario

I trasporti non saranno sospesi, ha assicurato Conte, aggiungendo anche che continueranno a essere garantiti i servizi bancari, postali e assicurativi. Inoltre, il Presidente del Consiglio ha comunicato la nomina a commissario speciale per la gestione della crisi di Domenico Arcuri, l’attuale Amministratore delegato di Invitalia (Agenzia nazionale per gli investimenti e lo sviluppo d’impresa).

