Condividi su

Europa League, Basaksehir-Copenaghen: probabili formazioni, quote e pronostico

Nella giornata di giovedì 12 marzo allo stadio Basaksehir Fatih Terim si sfideranno Basaksehir e Copenaghen, in uno dei sei match previsti dagli ottavi di Europa League, considerati i rinvii di Inter-Getafe e Siviglia-Roma. L’inizio dell’incontro è previsto alle ore 18.55.

I padroni di casa del Basaksehir sono una realtà sempre più in crescita negli ultimi anni, tanto da stazionare al primo posto nella Super Lig turca ed eliminare dalla competizione europea una squadra sicuramente più abituata a certi palcoscenici come lo Sporting Lisbona, mediante una rimonta sensazionale. Dopo il 3-1 subito in Portogallo, i ragazzi di Okan Buruk hanno avuto la forza di ribaltare le sorti della qualificazione con un 4-1 davanti ai propri tifosi. Da affrontare ora ci saranno i danesi del Copenaghen, in un match sulla carta che si preannuncia molto equilibrato.

La squadra danese ha anch’essa superato un sedicesimo tutt’altro che agevole contro gli scozzesi del Celtic, pareggiando all’andata per 1-1 in Scozia e imponendosi poi per 3-1 in casa. In campionato il Copenaghen occupa la seconda posizione a -12 punti dalla vetta. La squadra allenata da Stale Solbakken è reduce da due sconfitte, di cui una in campionato e una in Coppa Danese. La loro maggiore esperienza in campo europeo acquisita tra Europa League e Champions potrebbe rivelarsi un fattore decisivo ai fini del passaggio del turno. Inoltre, i danesi sono imbattuti da quattro trasferte consecutive, considerando tutte le competizioni.

LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO

Probabili formazioni di Basaksehir-Copenaghen

BASAKSEHIR (4-3-3): Gunok; Caiçara, Epureanu, Skrtel, Clichy; Kahveci, Okechukwu, Aleksic; Visca, Crivelli, Elia. Allenatore: Okan Buruk.

COPENAGHEN (4-4-2): Johnsson; Varela, Sigurdsson, Nelsson, Bengtsson; Jensen, Stage, Zeca, Fischer; N’Doye, Santos. Allenatore: Ståle Solbakken

Quote e pronostico del match

I bookmakers per Basaksehir-Copenaghen vedono i padroni di casa favoriti nel match di andata degli ottavi di Europa League. La vittoria si attesta a quota 1.75, il pareggio a 3.65, il colpo esterno dei danesi a 4.90. Il Goal è quotato a 1.70, più alto il No Goal a 2.05. I segni Under e Over 2.5 si trovano uno con una quota di 1.60 relativamente bassa, l’altro a 2.15.

L’1X+Under 3.5 a 1.50 può essere la giocata giusta: le due squadre potrebbero dar vita ad un’incontro con pochi gol, così da non pregiudicare la possibilità di giocarsi le proprie chance al ritorno.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]