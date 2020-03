12.462 i casi accertati di contagio in Italia, 1.045 i guariti, 827 i morti per coronavirus. Tutto il territorio nazionale è zona rossa.

Morti Coronavirus Italia: aggiornamento bilancio morti e contagiati

Sono sempre più drastiche le misure adottate dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per affrontare l’emergenza coronavirus. Il virus continua a mietere vittime in tutto il territorio nazionale, mentre già da quasi due settimane sono chiuse scuole e università. Qualche giorno fa l’ordine di interrompere le attività lavorative anche per parrucchieri, centri estetici e tutte quelle attività ritenute non di primaria necessità. Il bilancio dei contagiati e delle vittime aumenta ogni giorno, così come quello dei guariti.

Intanto sono stati stanziati 25 miliardi di euro di cui si potrà usufruire nelle prossime settimane per contrastare il tracollo economico, mentre la Cina ha inviato una squadra di medici e scienziati a supporto del Sistema Sanitario Nazionale.

Morti coronavirus, la situazione in Italia

Tramite un comunicato straordinario, lunedì 9 Marzo il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dichiarato tutta Italia zona rossa ed ha emanato il decreto legislativo che obbliga i cittadini a stare a casa.

Gli spostamenti sono autorizzati in tutto il territorio previa compilazione di un’autocertificazione, valida per motivi strettamente urgenti quali lavoro, salute e sostentamento. Varie denunce sono già scattate in alcune regioni per la mancata osservanza dell’imposizione del governo.

Ad oggi, i casi di contagio accertati in Italia sono 12.462, 1.045 le persone guarite, mentre è salito a 827 il numero di morti per coronavirus. Dall’11 marzo, il premier Conte ha dichiarato ufficiale la chiusura di vari tipi di attività, garantendo l’apertura di supermercati e farmacie e l’attività dei trasporti.

Coronavirus, la situazione nel mondo

Intanto nel mondo sono 110.000 i casi totali di coronavirus, più di 80.000 dei quali registrati in Cina. Quest’ultima, dopo ben settanta giorni di quarantena sta pian piano tornando a una situazione di normalità.

Aumentano i test positivi nel Regno Unito, con 134 casi in più rispetto a ieri, e circa 60 casi totali in Scozia. Gli studi della CBS di New York sono stati chiusi dopo due test risultati positivi e la capitale delle Filippine, Manila, è stata chiusa anch’essa. Per l’Oms non ci sono dubbi: è pandemia. Intanto sono sempre più in picchiata le borse mondiali.

