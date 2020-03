The Walking Dead 10x12: trama, cast e anticipazioni episodio

The Walking Dead 10×12: la trama, il cast e le anticipazioni del nuovo episodio che andrà in onda tra poche ore su AMC e Fox.

The Walking Dead 10×12: trama, cast e anticipazioni episodio

L’attesa è quasi finita, poche ore ci separano da The Walking Dead. L’amata serie televisiva, ideata da Frank Darabon e tratta dall’omonimo fumetto scritto da Robert Kirkman, a breve approderà ad un nuovo appuntamento che sembra avere tutte le carte in regola per conquistare il pubblico.

Continua il successo del thriller post-apocalittico che ha esordito nel 2010 sull’emittente statunitense AMC durante il Fearfest per poi approdare in Italia il primo novembre dello stesso anno su Fox. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere sul fortunato telefilm horror!

The Walking Dead 10×12: trama e anticipazioni episodio

L’episodio 10×12 di The Walking Dead verrà trasmesso negli USA domenica 15 marzo 2020 su AMC. Come di consueto, in Italia la puntata andrà in onda su FOX lunedì 16 marzo in prima serata e poche ore dopo sarà disponibile in streaming su Sky On Demand, SkyQ e NOW TV. Iniziata ufficialmente la guerra dei Sussurratori, la lotta si fa sempre più dura e violenta.

I cittadini di Hilltop e Alexandria rischiano di diventare i prossimi adepti di Alpha. La spietata leader del gruppo nomade ha infatti in mente di rielaborare un’idea di Negan e aggiungere alla sua orda le due comunità. Non resta ai buoni che combattere e sperare di sconfiggere i fedelissimi di Alpha prima che sia troppo tardi. Nel frattempo Daryl, Carol e altri hanno bisogno di aiuto. Come finirà The Walking Dead?

Il cast della serie tv

In The Walking Dead Andrew Lincoln interpreta Rick Grimes mentre Norman Reedus è Daryl Dixon. Melissa McBride veste i panni di Carol Peletier, Lennie James quelli di Morfan Jones e Lauren Cohan è Maggie Rhee. Danai Gurira recita la parte di Michonne, Alanna Masterson quella di Tara Chambler e Josh McDermitt è Eugene Porter.

Hanno partecipato alla serie tv Christian Serratos nel ruolo di Rosita Espinosa, Seth Gilliam in quello di Gabriel Stokes e Ross Marquand è Aaron. Austin Amelio indossa le vesti di Dwight, Tom Payne quelle di Paul Rovia/Jesus e Xander Berkeley è Gregory. Jeffrey Dean Morgan è Negan, Steven Ogg interpreta Simon e Khary Payton è Ezekiel. Infine Pollyanna McIntosh recita la parte di Jadis.

