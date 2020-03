Condividi su

Corona ultime notizie: medici cinesi in Italia per curare il virus

Corona ultime notizie: le parole poco misurate di Christine Lagarde creano conseguenze irreparabili sui mercati, con Milano che perde il 17%. In serata il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ammonisce l’Unione Europea, invitandola a non ostacolare il nostro Paese, in una situazione di emergenza, ma a essere solidale. Nel contempo in Italia sbarca un aereo che a bordo porta 9 medici cinesi esperti di Coronavirus e tonnellate di forniture sanitarie.

Corona ultime notizie: medici cinesi arrivano a Roma

Personale e materiale inviato dal governo e dalla Croce Rossa cinese, che in questo modo intendono aiutare il nostro Paese nel combattere il virus. Dall’aeroporto internazionale di Shanghai Pudong è partito un aereo della compagnia China Eastern Airlines, atterrato a Roma nella serata di ieri. I medici fanno parte del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie e l’Ospedale della Cina occidentale della provincia del Sichuan. Ci sono 6 uomini e 3 donne, sotto la guida del vicepresidente della Croce Rossa Yang Huichuan e dello specialista in rianimazione cardiopolmonare Liang Zongan.

Oltre ai medici, come abbiamo detto, l’aereo ha anche trasportato una importante quantità di materiale sanitario, equipaggiamento finalizzato alla protezione e farmaci antivirali, ventilatori, materiali respiratori e mascherine. Le forniture arrivano in realtà da diverse zone cinesi. Oltre a quanto appena detto tra i materiali c’è anche un importante documento che contiene ricerche, studi e linee guida basate sull’esperienza della lotta cinese contro il Coronavirus.

Dopo una breve attesa all'Aeroporto di Fiumicino, l'Ambasciatore Li Junhua e i rappresentanti italiani hanno accolto l'… Gepostet von Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia am Donnerstag, 12. März 2020

Corona ultime notizie: bilancio contagi e vittime aggiornato al 12 marzo

Aumenta il numero di casi positivi e di vittime, ma era previsto: secondo alcune stime il picco massimo dovrebbe arrivare tra lunedì 16 e martedì 17 marzo 2020, mentre secondo altre stime, per dire che siamo veramente usciti dall’emergenza, bisognerà attendere inizio aprile. Nella seguente tabella il bilancio aggiornato a giovedì 12 marzo 2020 che elenca il numero di casi positivi, persone guarite e vittime, prendendo come riferimento i dati diffusi dalla Protezione Civile ripartiti per Regione.

Regione Casi positivi Persone guarite Vittime Lombardia 6.896 1.085 744 Emilia Romagna 1.758 43 146 Veneto 1.297 55 32 Marche 570 0 17 Piemonte 554 0 26 Toscana 352 7 5 Liguria 243 20 11 Trentino Alto Adige 205 4 2 Campania 174 4 1 Lazio 172 19 9 Friuli Venezia Giulia 148 11 8 Sicilia 111 2 2 Puglia 98 1 5 Abruzzo 78 4 2 Umbria 62 2 0 Sardegna 39 0 0 Calabria 32 1 0 Valle d’Aosta 26 0 1 Molise 16 0 0 Basilicata 8 0 0 Totale 12.839 1.258 1.016

