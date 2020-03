Ulisse il piacere della scoperta: Alla corte di Sissi, le anticipazioni della puntata che andrà in onda stasera 12 marzo 2020 su Rai 1.

Siete in cerca di un trasmissione televisiva culturalmente stimolante? Allora non lasciatevi sfuggire Ulisse – Il piacere della scoperta. L’amato programma documentaristico, in onda oggi 13 marzo 2020 dalle 21:20 su Rai 1, ripropone una delle sue puntate più appassionanti che sicuramente riuscirà a conquistare il pubblico.

Al timone di questo magico viaggio ci sarà, come sempre, il divulgatore scientifico Alberto Angela che assieme al padre Piero è anche ideatore del format che racconta la storia attraverso immagini esclusive, interviste, reperti d’archivio e incredibili filmati. Ma vediamo insieme cosa in serbo per noi Ulisse!

Ulisse – Il piacere della scoperta: Alla corte di Sissi, anticipazioni puntata

È il nome stesso del programma condotto da Alberto Angela a descrivere il suo obiettivo principale: comprendere e capire il mondo. Come Ulisse, celebre eroe acheo, arguto, intelligente e sempre pronto a superare i propri limiti, così la trasmissione della rete ammiraglia guida i telespettatori tra le bellezze della storia. Questa volta l’amato presentatore ci porta alla scoperta dell’imperatrice Elisabetta d’Austria, meglio conosciuta come la principessa Sissi grazie alla nota serie cinematografica degli anni ’50 dedicata alla duchessa di Baviera magistralmente interpretata dall’attrice Romy Schneider.

L’emozionante reportage ripercorre le gioie, i dolori e le tragedie che hanno costellato l’intera esistenza della dolce moglie di Francesco Giuseppe partendo proprio dal matrimonio con quest’ultimo a Vienna fino alla morte di Elisabetta, avvenuta nel 1898 per mano di un anarchico italiano. L’imperatrice d’Austria è stata ed è ancora un esempio di grande coraggio, indipendenza e sensibilità. Intraprendente e determinata, Sissi sfidò le regole di corte, le convenzioni sociali e le tradizioni, mostrando una forza interiore straordinaria. Alberto Angela ci mostrerà i luoghi, i sontuosi palazzi e le splendide città visitate dall’imperatrice che ha commosso e fatto sognare il mondo intero.

