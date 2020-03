Condividi su

Coronavirus e genitori divorziati, come giustificare le visite ai figli?

L’epidemia di coronavirus – come tutti ben sappiamo – sta creando notevoli disagi e problemi pratici a tutti i cittadini. Dipendenti pubblici, studenti, commercianti e tante altre categorie di persone stanno in questi giorni domandandosi che fare e come comportarsi, specialmente quando si è fuori di casa. Ciò ovviamente alla luce dei decreti adottati dal Governo in materia di lotta all’espansione del morbo. Tra i quesiti, ce n’è uno molto pratico che merita qui attenzione: il genitore separato o divorziato può fare visita al figlio o ai figli, oppure il suo diritto è in qualche modo vincolato o limitato? Di seguito ecco le recenti precisazioni del Ministero dell’Interno.

Coronavirus e diritto di visita: permane?

Ebbene il Viminale, interpellato sul punto con una specifica domanda, ha ritenuto ammissibile la visita del genitore separato o divorziato alla prole, ovvero ha considerato l’esercizio di tale diritto come non contrastante con le regole adottate in tema di blocco e limitazione degli spostamenti.

Insomma, resta possibile – nonostante l’emergenza in atto – visitare i figli e andarli a prendere per avvalersi dei giorni di frequentazione, determinati dal magistrato competente nel provvedimento giudiziario. Al termine del periodo, sarà ovviamente possibile ricondurli a casa del genitore presso il quale sono stati affidati.

Le parole usate e indicate nella pagina web del Governo (punto 15 della sezione “Spostamenti”), con le risposte ai quesiti indicati dai cittadini in merito al problema coronavirus, non lasciano infatti alcun dubbio: “Sì, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio“.

Pertanto, si tratta di una urgente necessità familiare, la quale rientra tra i motivi che consentono comunque lo spostamento al di fuori delle mura domestiche. Sarà però opportuno munirsi di autodichiarazione debitamente compilata (qui il link per visualizzarla e scaricarla) che attesti che lo spostamento è ben giustificato.

