8725 i contagiati dal coronavirus in Lombardia e 744 i decessi, 1.045 i guariti di tutte le regioni italiane. Crescita zero nel Lodigiano.

Coronavirus Lombardia: morti, contagiati e guariti al 13 marzo

La situazione epidemiologica in Lombardia è senza dubbio la più critica di tutta Italia. La regione, infatti, è quella che conta più contagi, più ricoveri e più decessi rispetto al resto del territorio nazionale. Giulio Gallera, assessore al welfare della Regione Lombardia, ha dichiarato che i presidi ospedalieri si trovano in una situazione di grande emergenza e che se non verranno adottate misure ancora più restrittive le strutture dovranno far fronte ad un considerevole aumento dei contagi. Intanto i test positivi aumentano di giorno in giorno e gli ospedali sono in ginocchio.

Coronavirus Lombardia, i numeri

Secondo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute, i casi totali di contagio all’interno del territorio italiano sono 12.839, 1.016 i decessi e 1.258 i guariti. La Lombardia ospita attualmente 8725 persone positive al coronavirus, mentre 744 sono le vittime. Gallera ha rassicurato che entro una decina di giorni, osservando rigidamente gli obblighi dettati dal decreto legislativo del 9 Marzo, nella regione ci sarà una svolta in positivo. Anche Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, ha dichiarato di essere ottimista. Ma nonostante le ordinanze emesse dal governo, nella regione sono state denunciate 135 persone, sia per aver dichiarato il falso nell’autocertificazione, che per aver violato l’obbligo degli spostamenti limitati.

Lombardia, crescita zero dei contagi

La situazione coronavirus in Lombardia sembra volgersi positivamente: nel lodigiano, sede del boom di contagi iniziale, infatti ci sarebbe una crescita pari a zero dei contagi. È stata la Regione ad aver dato la notizia, appresa dal ministro Speranza con entusiasmo. “Il trend all’interno della regione è ancora piuttosto alto, ma la crescita zero nel focolaio è un importante passo avanti” ha detto Fontana. Seguendo integralmente le direttive del governo e del presidente Conte il contagio potrà essere fermato, bisogna rispettare le regole soprattutto per i soggetti a rischio ed in generale per preservare la salute pubblica. Si attendono ulteriori aggiornamenti.

