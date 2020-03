Condividi su

Toy Boy: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce su Netflix

Dal 28 febbraio 2020 è disponibile sul catalogo di Netflix un nuovo titolo spagnolo appartenente al genere thriller: stiamo parlando di Toy Boy. Lo show nasce dalla collaborazione di César Benítez, Juan Carlos Cueto e Rocío Martínez Llano; la prima stagione conta ben 13 episodi dalla durata variabile tra i 60 e gli 80 minuti. Dopo il successo de La casa di Carta, Elite e Vis a Vis, Netflix continua a scommettere sulle produzioni spagnole.

Ricordiamo che al momento il colosso dello streaming non offre più la possibilità di iscriversi al sito per mezzo del mese di prova gratuita: per poter usufruire dei titoli presenti nei cataloghi della piattaforma, sarà dunque necessario scegliere uno dei pacchetti disponibili e abbonarsi al servizio.

Prima di dare un’occhiata alla trama di Toy Boy e ai nomi degli attori che vanno a comporre il cast, possiamo goderci il trailer dello show; lo proponiamo qui di seguito in lingua originale.

Toy Boy (TV Series 2019) - Season 1 (Netflix Official Site)

Toy Boy: la trama

La trama dello show, come su scritto, è un thriller che parte dalla storia di uno spogliarellista: Hugo Beltrá. Quest’ultimo, dopo una festa all’insegno di alcol e droga, si risveglia in una barca ricoperto di sangue. Poco dopo si accorge che accanto a lui c’è un cadavere. L’innocenza dell’uomo viene a mancare nel momento in cui si scopre che l’identità del morto è il marito di Macarena Merina, amante di Hugo. Il ragazzo verrà dichiarato colpevole e dovrà scontare 15 anni in carcere. Passano così sette anni e l’avvocatessa Triana Marìn, incuriosita dall’accaduto, decide di prendere in mano il caso e aiutare Hugo a provare la sua innocenza. Il ragazzo non lascia ripeterselo due volte e coglie la palla al balzo per scoprire chi ha voluto incastrarlo e, soprattutto, per quale ragione.

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di Toy Boy e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Jesús Mosquera veste i panni di Hugo Beltrán; Cristina Castaño nel ruolo di Macarena Medina de Solís; María Pedraza interpreta Triana Marín; José de la Torre è Iván; Carlo Costanzia veste i panni di Jairo; Raudel Raúl Martiato nel ruolo di Germán; Juanjo Almeida è Andrea Norman Medina; José Manuel Seda interpreta Borja Medina; Álex Gadea veste i panni di Mateo Medina; Javier Mora nel ruolo di Ángel Altamira; Elisa Matilla è María Teresa Rojas.

