CBS, per il prossimo palinsesto televisivo autunnale, è pronto a far debuttare una nuova serie tv di genere comedy: stiamo parlando di The Unicorn

Condividi su

The Unicorn: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce

CBS, per il prossimo palinsesto televisivo autunnale, è pronto a far debuttare una nuova serie tv di genere comedy: stiamo parlando di The Unicorn. Lo show appartiene al club delle sit-com e nasce da un’idea di Bill Martin e Mike Schiff, i quali figurano anche come sceneggiatori della serie; la prima stagione conterà ben 18 episodi, presumibilmente dalla durata di circa 25 minuti ciascuno.

La data di uscita sulla rete televisiva americana è fissata per il 26 settembre; per quanto riguarda il possibile debutto in Italia dovremo attendere che un’emittente televisiva o una piattaforma streaming decida di acquistare i diritti di distribuzione dello show per importarlo nel nostro Paese.

Prima di passare ai dettagli della trama e del cast di The Unicorn, abbiamo la possibilità di goderci il trailer della serie tv; lo proponiamo qui di seguito in lingua originale.

Watch CBS' The Unicorn Trailer

Watch this video on YouTube

The Unicorn: la trama

La trama dello show ruota intorno la figura di Wade, un uomo di solidi valori nonché padre di due adolescenti, il quale ha perso la moglie da ormai un anno; Wade si sente pronto a uscire dalla sua condizione e iniziare a rimettersi sul mercato e, paradossalmente, sembra avere un talento naturale per affascinare le donne. I suoi amici, in particolare, si impegnano rigorosamente per trovare all’amico una compagna e si accorgono che tutte le donne con cui ha a che fare lo reputano un vero e proprio unicorno: un uomo dal fascino irresistibile e decisamente un buon partito, dal momento che ha un buon lavoro e il desiderio di impegnarsi seriamente in una relazione.

La particolarità dello show è che si ispira liberamente a una storia vera; precisamente, quella di Grady Cooper, produttore della serie, il quale con enorme difficoltà è riuscito a riprendere in mano la propria vita dopo la perdita della moglie.

The Pale Horse: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di The Unicorn e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Walton Goggin veste i panni di Wade; Rob Corddry nel ruolo di Forrest; Michaela Watkins è Delia; Omar Benson Miller interpreta Ben; Maya Lynne Robinson veste i panni di Michelle; Ruby Jay nel ruolo di Grace; Makenzie Moss è Natalie; Devin Bright interpreta Noah.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]