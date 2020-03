Corona ultime notizie: in soli 4 giorni ben 20 mila denunce per chi viola le ultime disposizioni del governo. I rischi e le ultimissime sull’argomento.

Condividi su

Corona ultime notizie: 20 mila denunce in 4 giorni, ecco chi rischia

Corona ultime notizie: restare a casa, è l’ordine da rispettare per evitare la diffusione del contagio da Coronavirus. Il picco epidemico non è ancora arrivato nel nostro Paese e anche le Regioni del Centro e del Sud Italia attendono con ansia l’evoluzione della situazione. Nel frattempo il Ministero dell’Interno ha fornito un po’ di numeri sui controlli effettuati dall’11 al 14 marzo 2020: in soli 4 giorni ci sono state oltre 20 mila denunce per le persone che hanno violato le ultime disposizioni governative.

Corona ultime notizie: cosa rischia chi viola le disposizioni governative

“Sono oltre 550 mila (550.589) le persone controllate dalle Forze di polizia nei giorni dall’11 al 14 marzo, per verificare il rispetto delle prescrizioni adottate per il contenimento del contagio da Covid-19”, si legge in una nota del Viminale. “Sono, inoltre, oltre 20 mila (20.003) le persone denunciate per violazione dell’art. 650 del Codice Penale”.

Infine, l’ultimo dato riguarda gli esercizi commerciali: “quelli controllati sono oltre 250 mila (253.837) che hanno portato alla denuncia alle autorità di 982 titolari di esercizi commerciali”.

Cosa dice l’art. 650 del Codice Penale

Andiamo a riportare testualmente quanto si legge nell’articolo 650 del Codice Penale.

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce con più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro.

Corona ultime notizie: aumento controlli nei prossimi giorni?

È molto probabile che i controlli aumenteranno nei prossimi giorni. In diverse città e paesini di provincia stanno circolando auto della polizia locale e della Protezione Civile che invitano i cittadini a restare dentro casa e a uscire solo per le ragioni di primaria necessità. Negli ultimi giorni, pertanto, si raccomanda caldamente di evitare di uscire per fare attività sportiva e di recarsi al supermercato il meno frequentemente possibile e solo una persona per nucleo familiare. Le ragioni di stretta necessità possono riguardare il rifornimento di beni alimentari e di prima necessità in supermercati (il più vicini possibile al proprio domicilio) e farmacie. Anche portare a spasso il cane (ma solo nella zona sotto casa) è consentito.

Posto di blocco Carabinieri, Polizia o Finanza per Coronavirus: cosa fare

Corona ultime notizie: Coronavirus “evento che cambierà il mondo”

Significato un tweet postato da Walter Ricciardi, membro dell’esecutivo dell’Oms e consulente del Ministero della Salute.

Ad economisti che in tutto il mondo si preoccupano per il dopo direi che bisogna occuparsi dell’immediato perché in questa pandemia si ammalano tutti, inclusi i giovani e gli operatori sanitari, e muoiono molti, questo è un evento che cambierà il mondo, necessari nuovi schemi.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]