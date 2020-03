Condividi su

Coronavirus Puglia: ultime notizie, morti, contagiati e guariti al 15 Marzo

Anche il “tacco” dello stivale patisce la diffusione del coronavirus. La Protezione Civile della Regione Puglia ha dichiarato 48 nuovi casi, 248 in totale. I decessi in più rispetto a sabato 14 Marzo sono 4 ed in totale dall’inizio dell’epidemia 16, 3 i guariti. Il numero totale dei tamponi effettuati è di 2.017, mentre le persone contagiate che si trovano in quarantena fiduciaria a casa sono 90. Si attende anche in Puglia il picco dei contagi, considerando che è ancora presto per verificare l’impatto dell’esodo dalle città del nord sulla salute dei cittadini. La responsabile del laboratorio di epidemiologia molecolare e sanità pubblica del Policlinico di Bari, Maria Chironna, ha rivolto un appello ai cittadini pugliesi, chiedendo loro di rimanere in casa.

Coronavirus Puglia, i numeri nelle varie provincie

È ancora da ricostruire la catena di contagio che ha permesso al Covid-19 di diffondersi anche in Puglia, ed i contagi potrebbero arrivare ai livelli più altri tra fine Marzo ed inizio Aprile. La situazione provincia per provincia è la seguente: 13 i casi registrati in provincia di Bari, 5 a Barletta-Andria-Trani, 14 a Brindisi, 2 a Taranto, 14 nel Salento. Non ancora pervenuti i dati riguardanti la provincia di Foggia. Un deceduto nella provincia di Bari, due a Lecce, uno a Barletta-Andria-Trani.

Ultime notizie Corona: casi sommersi Coronavirus, le stime degli esperti

Le disposizioni del Decreto Marzo

Intanto stamattina si è tenuta una nuova riunione del Consiglio dei Ministri, che ha emanato il “Decreto Marzo”. Nelle prossime settimane l’Italia disporrà di finanziamenti pari a 25 miliardi di euro volti a supportare famiglie, lavoratori ed imprese in un momento così delicato. “Una misura poderosa, una vera e propria diga per famiglie ed imprese” ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Lo Stato risponderà sempre con la presenza, gli italiani non devono sentirsi soli. Invito le altre nazioni europee ad imitarci“. Il Ministro Speranza: “Misure eccezionali, ma si vince con il contributo di tutti“.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]