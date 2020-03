Oggi, 17 marzo, comincia il torneo dei candidati per il titolo mondiale di scacchi. È uno degli ultimi grandi eventi mondiali non sospesi per il coronavirus

L’ultimo sport “immune” al coronavirus. Al via il torneo dei candidati

In quasi tutto il mondo, i principali eventi sportivi – quelli seguiti a livello globale da un gran numero di persone – sono stati annullati o quantomeno posticipati. Una delle rarissime eccezioni ai tempi della pandemia da covid è il torneo dei candidati per il titolo mondiale di scacchi. Il torneo – che si tiene ormai ogni due anni – include, di norma, 8 dei migliori giocatori del pianeta (fatta eccezione, ovviamente, per il campione del mondo, il norvegese Magnus Carlsen). Nella terminologia scacchistica, il torneo è però molto più simile a un campionato: si tratta, infatti, di una lunga corsa di 14 partite a tempo regolamentare (100 minuti + 30 secondi d’incremento a mossa, con bonus di 50 minuti al 30esimo movimento e di altri 15 al 50esimo).

Torneo dei candidati a Mosca: sotto l’egida del braccio destro di Putin, sfidando il coronavirus

Nonostante i timori legati alla pandemia, la federazione internazionale di scacchi (FIDE) ha deciso di evitare qualsiasi posticipazione o eventuale annullamento dell’evento. Il torneo dei candidati si celebra a Mosca, sotto l’egida dello storico braccio destro di Vladimir Putin: Arkadij Vladimirovič Dvorkovic. Quest’ultimo è stato il responsabile dell’organizzazione del Mondiale in Russia del 2018 e, fino a quell’anno, vice-primo ministro di Medvedev. Dopo il successo ottenuto con la massima competizione calcistica del pianeta, Dvorkovic è arrivato alla presidenza della FIDE proprio nella seconda metà del 2018, spodestando il connazionale Kirsan Nikolaevič Iljumžinov e vincendo le elezioni contro il greco Makropoulos (per allora vice-presidente FIDE e sostenuto dalle principali federazioni europee).

Da distanza di mezzo secolo dalla sfida del secolo tra Bobby Fischer (USA) e Boris Spassky (URSS) giocata nel lontano 1972 a Reykjavík (Islanda), il dominio sulla scacchiera rimane un simbolo di supremazia intellettiva e culturale. Oggi, al 17 marzo 2020, alla sfida sulla scacchiera si aggiunge quella relativa alla macchina organizzativa. A detta delle fonti ufficiali russe, il Paese non è stato colpito dall’epidemia di covid e, pertanto, non c’è rischio per giocatori, tecnici o giornalisti. Un azzardo che suona come un all-in da parte dei russi: qualora non si rilevassero casi di covid-19 tra i presenti, si potrebbe parlare del torneo dei candidati 2020 come l’unico grande evento globale dell’anno rimasto “al sicuro” dal coronavirus.

Chi sono gli otto partecipanti al torneo dei candidati del 2020. Radjabov si è ritirato per paura al coronavirus

Gli otto partecipanti al più importante torneo di scacchi dopo il campionato del mondo (che si terrà l’anno prossimo tra il campione Magnus Carlsen e il vincitore del torneo dei candidati) arrivano da tutte le parti del mondo.

In pole position troviamo l’italo-statunitense Fabiano Caruana, già vincitore dell’ultimo torneo dei candidati (2018) e secondo giocatore al mondo per ELO FIDE (2842).

L’altro gran favorito è il cinese Ding Liren. Con Carlsen e Caruana, è l’unico giocatore al mondo in attività a superare i 2800 punti ELO (2805). Liren rappresenta la gran speranza della terra del dragone e viene visto, da molti, come la minaccia più seria per Magnus Carlsen. Liren dovrà vedersela anche con il connazionale Wang Hao (ELO 2758).

La Cina è il secondo Paese più rappresentato al torneo dei candidati. In prima posizione troviamo la Russia, che porta il già esperto Alexander Grischuk (2777), Ian Nepomniachtchi (2774) e Kirill Alekseenko (RUS, 2704). I primi due – in particolare “Nepo” – possono ambire alla vittoria finale. Alekseenko, invece, sembra essere la “vittima sacrificale” di questo torneo, risultando di gran lunga lo sfidante meno solido ed esperto tra gli otto in gara.

Si chiude con gli unici due rappresentanti europei: da un lato, l’olandese Anish Giri (2763); dall’altro, il forte francese Maxime Vachier-Lagrave (2770). Proprio Vachier-Lagrave è subentrato al vincitore della Coppa del Mondo, l’azero Teimour Radjabov. Quest’ultimo ha rinunciato alla partecipazione del torneo dei candidati per paura dell’epidemia da coronavirus e ha accusato la FIDE di mancanza di responsabilità.

Il commento sulla pagina ufficiale della FIDE

Nonostante la pandemia da coronavirus stia bloccando il mondo intero, l’evento più atteso dell’anno per gli scacchisti comincia oggi. A commentarlo, in inglese e dalla pagina ufficiale della FIDE, ci sarà il gran maestro inglese Nigel Short, accompagnato dalla scacchista donna più forte di tutti i tempi: Judith Polgar.

Ci saranno ritrasmissioni e analisi degli incontri in tutte le lingue, sia su YouTube, sia sui principali siti scacchistici (come Chess.com e Lichess).

Il calendario del torneo dei candidati 2020

R 01 (17 marzo 2020)

Vachier-Lagrave – Caruana

Ding Liren – Wang Hao

Giri – Nepomniachtchi

Grischuk – Alekseenko



R 02 (18 marzo 2020)

Caruana – Alekseenko

Nepomniachtchi – Grischuk

Wang Hao – Giri

Vachier-Lagrave – Ding Liren



R 03 (19 marzo 2020)

Ding Liren – Caruana

Giri – Vachier-Lagrave

Grischuk – Wang Hao

Alekseenko – Nepomniachtchi

R 04 (21 marzo 2020)

Caruana – Nepomniachtchi

Wang Hao – Alekseenko

Vachier-Lagrave – Grischuk

Ding Liren – Giri

R 05 (22 marzo 2020)

Giri – Caruana

Grischuk – Ding Liren

Alekseenko – Vachier-Lagrave

Nepomniachtchi – Wang Hao

R 06 (23 marzo 2020)

Grischuk – Caruana

Alekseenko – Giri

Nepomniachtchi – Ding Liren

Wang Hao – Vachier-Lagrave

R 07 (25 marzo 2020)

Caruana – Wang Hao

Vachier-Lagrave – Nepomniachtchi

Ding Liren – Alekseenko

Giri – Grischuk

R 08 (26 marzo 2020)

Caruana – Vachier-Lagrave

Wang Hao – Ding Liren

Nepomniachtchi – Giri

Alekseenko – Grischuk

R 09 (27 marzo 2020)

Alekseenko – Caruana

Grischuk – Nepomniachtchi

Giri – Wang Hao

Ding Liren – Vachier-Lagrave

R 10 (29 marzo 2020)

Caruana – Ding Liren

Vachier-Lagrave – Giri

Wang Hao – Grischuk

Nepomniachtchi – Alekseenko

R 11 (30 marzo 2020)

Nepomniachtchi – Caruana

Alekseenko – Wang Hao

Grischuk – Vachier-Lagrave

Giri – Ding Liren

R 12 (31 marzo 2020)

Caruana – Giri

Ding Liren – Grischuk

Vachier-Lagrave – Alekseenko

Wang Hao – Nepomniachtchi

R 13 (2 aprile 2020)

Wang Hao – Caruana

Nepomniachtchi – Vachier-Lagrave

Alekseenko – Ding Liren

Grischuk – Giri

R 14 (3 aprile 2020)

Caruana – Grischuk

Giri – Alekseenko

Ding Liren – Nepomniachtchi

Vachier-Lagrave – Wang Hao

