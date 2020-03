Condividi su

Numero Inps per assistenza: chi chiamare con gli uffici chiusi?

A partire da lunedì 16 marzi diversi uffici amministrativi sono chiusi al pubblico. Questo per disincentivare i cittadini a muoversi, visto che la quarantena tra le quattro mura domestiche li spinge a uscire e a fare due passi anche per i più futili motivi. Non sono da meno gli uffici Inps, che continuano a essere operativi, ma in modalità smart working. Le attività, infatti, non risultano sospese, visto che la totalità dei servizi resta garantita sia online sia per telefono.

Numero Inps per assistenza: attivo il Contact Center

A causa della situazione di straordinaria emergenza che stiamo vivendo, il canale della comunicazione via telefonica è stato ulteriormente potenziato e lo stesso si può dire per i servizi online. In un comunicato dell’11 marzo l’Istituto informa la cittadinanza che è ancora possibile parlare con l’Inps per chi ha bisogno. I servizi informativi all’utenza sono infatti assicurati dal Contact Center nazionale, che è attivo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20, mentre il sabato dalle ore 8 alle ore 14. Il servizio viene erogato in otto lingue: oltre all’italiano sono incluse anche il tedesco, l’inglese, il francese, l’arabo, il polacco, lo spagnolo e il russo.

Quali sono i numeri del Contact Center che bisogna chiamare in caso di necessità? Come di consueto sono i soliti: se chiamate da casa il numero designato è lo 803 164 (gratuito), mentre da mobile il numero è 06 164 164 (il pagamento dipende dalla tariffa applicata dai diversi gestori).

I servizi erogati dal Contact Center

Di seguito, come riporta lo stesso Inps, i servizi erogati dal Contact Center:

Informazioni e assistenza su pensioni, prestazioni a sostegno del reddito e contributi individuali;

Rilascio del PIN (codice personale di identificazione);

Spedizione dei principali duplicati di documenti agli utenti (estratto conto assicurativo, Certificazione Unica, etc.);

Informazioni e acquisizione delle domande di prestazioni (disoccupazione e mobilità, maternità e congedo parentale, congedi e permessi per diversamente abili, assegni al nucleo familiare, etc.) e pensioni (il call center è uno dei canali ufficiali di presentazione delle istanze di servizio);

Iscrizione online per lavoratori parasubordinati, domestici e casalinghe;

Simulazione del calcolo dei contributi per i lavoratori domestici e invio MAV per il pagamento;

Informazioni e invio copia della ricevuta di pagamento online dei contributi per lavoratori domestici, versamenti volontari, riscatto laurea e ricongiunzioni contributive;

Attivazione voucher per buoni lavoro occasionale;

Assistenza servizi internet;

Acquisizione domande di servizio (domande di pensione, domande di prestazioni a sostegno del reddito, etc.).

Qualora non sia possibile erogare il servizio richiesto, il Contact Center attiverà una comunicazione con la sede Inps territorialmente competente, che poi ricontatterà l’utente entro le successive 24/48 ore lavorative tramite i canali indicati dal cittadino, ovvero:

Servizio online Inps Risponde ;

; Cassetti previdenziali dedicati alle aziende e ai soggetti abilitati e caselle di posta dedicate per gli enti di patronato.

L’Istituto aggiunge che al posto del normale sportello di front office fisico è stato attivato un servizio telefonico potenziato tramite l’istituzione di task force provinciali, attive dalle 8.30 alle 12.30, dal lunedì al venerdì.

Numero Inps: l’elenco dei numeri da chiamare per città

Per consultare l’elenco dei numeri degli sportelli telefonici di tutte le sedi Inps, vi invitiamo a cliccare su questa pagina.

