Pechino Express 2020: anticipazioni di stasera 17 marzo

La prima serata del martedì si apre all’insegna dell’avventura e divertimento con Pechino Express 2020. Il fortunato programma, in onda oggi 17 marzo dalle 21:20 su Rai 2, approda al suo sesto appuntamento e sicuramente riuscirà a strappare un sorriso ai telespettatori.

In un clima così teso a causa dell’emergenza Coronavirus e soprattutto dopo il decreto emanato dal Governo, riassumibile nella limitazione al minimo indispensabile degli spostamenti dei cittadini, guardare una spassosa trasmissione potrebbe essere un’ottima idea per distrarsi e trascorrere del tempo in allegria. Ma vediamo insieme cosa ha in serbo per noi Pechino Express!

Non finisce mai di stupirci con le sue avventure incredibili. La settimana scorsa i concorrenti hanno definitivamente abbandonato la Thailandia per partire alla volta della Cina senza però correre alcun pericolo di contrarre il Coronavirus. Il presentatore Costantino della Gherardesca ha infatti specificato che le riprese sono state girate lo scorso autunno quindi molto prima che scoppiasse l’epidemia. I viaggiatori sono partiti da Dali per poi raggiungere Shilin, città in cui la tradizione è ancora viva e c’è poca affluenza di turisti. Nessuno è stato eliminato ma le prime tre coppie che hanno conquistato la tappa hanno ricevuto in premio non solo una posizione sicura nella classifica finale di Pechino Express ma anche un confortevole alloggio offerto dalla produzione.

Tra poche ore i protagonisti della adventure game , dopo aver assistito all’incredibile spettacolo di canti e danze di Kaili, fermarsi a Longsheng. La Prova Vantaggio si svolgerà invece nel villaggio di Baisha, sito nello Yunnan. Come sempre, solo alla fine il conduttore svelerà se la sfida decreterà o meno la fine di questa esperienza per una coppia. Di seguito l’elenco dei concorrenti ancora in gara di Pechino Express:

Le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni)

(Nicole Rossi e Jennifer Poni) I Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi)

(Max Giusti e Marco Mazzocchi) Mamma e figlia (Soleil Sorge e Wendy Kay)

(Soleil Sorge e Wendy Kay) I Sopravvissuti (Vera Gemma e Gennaro Lillio)

(Vera Gemma e Gennaro Lillio) Le Top (Ema Kovac e Dayane Mello)

(Ema Kovac e Dayane Mello) I Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi)

