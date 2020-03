Condividi su

Ricomincio da noi: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv

Siete in cerca di una commedia che faccia ridere ma anche riflettere? Allora Ricomincio da noi potrebbe fare al caso vostro! La pellicola del 2018, in onda oggi 17 marzo 2020 dalle 21:25 su Rai 1, è stata diretta da Richard Loncraine, regista britannico noto per aver firmato pellicole come Demonio dalla faccia d’angelo, Riccardo III, Firewall- Accesso negato, My One and Only e I due presidenti.

Il lungometraggio sentimentale, il cui titolo originale è Finding your feet, ha potuto contare sulla fotografia di John Pardue, il montaggio di Johnny Daukes mentre la sceneggiatura è stata affidata a Meg Leonard e Nick Moorcroft. Ma vediamo insieme la sinossi di Ricomincio da noi!

Ricomincio da noi segue le vicende di Sandra, signora benestante e sposata da ben quarant’anni. La donna conduce una vita tranquilla assieme al marito attendendo con impazienza che quest’ultimo vada in pensione così da potersi dedicare a tutte quelle attività per le quali non c’è mai stato tempo. Giunto finalmente il fatidico momento, tutti i progetti della protagonista vanno in frantumi quando scopre che l’amato coniuge ha una relazione con la sua migliore amica.

Disgustata e delusa dal tradimento, la neosingle chiede ospitalità alla sorella Bif, sessantenne anticonformista e molto diversa caratterialmente da lei. Inizialmente Sandra ha difficoltà ad adattarsi alle abitudini della donna che ai suoi occhi appaiono come strambe ma passo dopo passo si renderà conto di aver bisogno di lasciarsi trasportare da nuove e stimolanti attività.

Il cast del film

In Ricomincio da noi Imelda Staunton interpreta Sandra mentre Timothy Spall è Charlie. Celia Imrie veste i panni di Bif, Joanna Lumley quelli di Jackie e David Hayman è Ted.

Hanno partecipato al film anche John Sessions nel ruolo di Mike e Josie Lawrence in quello di Pamela. Infine Indra Ové recita la parte di Corrina e Sian Thomas quella di Lilly.

