The Education of Frederick Fitzell: trama e cast. Quando esce

In molti si chiedono se a causa del Coronavirus slitterà l’approdo sul grande schermo di The Education of Frederick Fitzell. Secondo il sito IMDb, il thriller dovrebbe uscire a marzo 2020 ma, poiché non è stato ancora diffuso nemmeno il trailer, è molto probabile che il suo esordio venga posticipato.

Il lungometraggio ad alta tensione, prodotto da Lee Kim per la Resolute Films, è stato scritto e diretto da Christopher MacBride, regista e sceneggiatore noto per aver lavorato dietro la macchina da presa in The Conspiracy. L’opera inoltre ha potuto contare sulla fotografia di Brendan Steacy, il montaggio di Matt Lyon mentre le musiche sono state affidate a Anthony Scott Burns Pilotpriest. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere sulla pellicola da brivido!

Come già detto in apertura di articolo, al momento non abbiamo informazioni sulla data esatta di uscita dell’opera sebbene il sito IMDb segnali marzo 2020 come mese in cui esordirà sul grande schermo il thriller. La pellicola segue le vicende di Fred, ragazzo di quasi trent’anni che sta attraversando un momento particolare della propria vita. Abbandonato il sogno di diventare un artista di successo e accettato un lavoro che non gli piace ma necessario per pagare le cure mediche della madre malata, l’uomo conduce un’esistenza ben diversa da quella che aveva immaginato.

Un giorno il protagonista di The Education of Frederick Fitzell si imbatte in una vecchia conoscenza e dopo questo strano incontro succede qualcosa di incredibile: Fred assume una droga di nome Mercury e inizia ad avere una serie di flashback spaventosi legati alla sua adolescenza e ad una ragazza scomparsa da anni. Scioccato dalle visioni, l’uomo cerca di ricostruire i ricordi della giovinezza per scoprire cosa si nasconde dietro quelle inquietanti immagini che affollano la sua mente.

Il cast del film

Nella pellicola Dylan O’Brien interpreta Frederick Fitzell detto “Fred” mentre Maika Monro è Cindy. Hannah Gross veste i panni di Karen, Keir Gilchrist quelli di Andre ed Emory Cohen è Sebastian. Inoltre Amanda Brugel recita la parte di Evelyn, Liisa Repo-Martell quella di Mrs. Fitzell e Aaron Poole è l’uomo con i piercing.

Hanno partecipato a The Education of Frederick Fitzell anche Josh Cruddas, Sima Fisher nel ruolo della ballerina, Ian Matthew in quello di Vincent e Lanson Norris che è la voce dell’uomo spaventato. Maika Harper indossa le vesti della donna tatuata, Hershel Blatt quelle di Mike e Constantine Meglies è lo stripper. Connor Smith è l’uomo spaventato, Donald Burda interpreta il Dr. Phillips e Jackie English è Violet. Completano il cast Myles Isen e Andrew Latter.

