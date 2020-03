Condividi su

Avenue 5 2: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce

Prima ancora della messa in onda del finale della prima stagione stagione, HBO ha annunciato il rinnovo di una serie tv: stiamo parlando di Avenue 5. Lo show appartiene al genere sci-fi con elementi comedy e il primo capitolo è composto da 9 episodi dalla durata di circa 30 minuti ciascuno. L’idea nasce dalla mente di Armando Iannucci e la direzione della fotografia è stata affidata a Eben Bolter; le musiche, invece, sono di Adem Ilhan.

Amy Gravitt, vicepresidente esecutivo della programmazione di HBO, ha voluto esprimere il suo entusiasmo sul futuro del progetto; di seguito le parole ufficiali:

“Abbiamo adorato ogni minuti del viaggio inaugurale della Avenue 5. Armando Iannucci ed il suo team sono dei maestri della commedia intelligente ed incisiva ed il cast, capitanato brillantemente da Hugh Laurie, non è secondo a nessuno. Non vediamo l’ora di vedere cosa c’è in cantiere per i nostri sventurati eroi nella seconda stagione.“

Giacché l’annuncio del rinnovo è arrivato solo poco tempo fa, è ancora estremamente presto gettare delle ipotesi su quando ricorrerà la data della messa in onda dei nuovi episodi; stesso discorso per quanto riguarda il debutto dello show in Italia. Al momento, nel nostro Paese la serie tv è inedita e possiamo solo sperare che un’emittente televisiva (è plausibile che Sky Atlantic possa compiere il colpaccio) o una piattaforma streaming decida di acquistare i diritti di distribuzione di Avenue 5 e importarla nella nostra Nazione.

Non appena ci saranno informazioni aggiuntive a proposito del futuro dello show, possiamo dedicarci a scoprire qualche dettaglio in più sulla trama e sui nomi degli attori che ne andranno a comporre il cast.

Avenue 5 2: la trama

La trama generale della serie tv comedy/sci-fi ruota intorno una particolare navicella spazie: la Avenue 5. Al comando troviamo Ryan Clark, il quale dovrà con ogni suo sforzo evitare di scatenare il panico tra l’equipaggio e i passeggeri nel momento in cui la sua navicella inizia a dare seri problemi tecnici: un malfunzionamento causerà infatti degli imprevisti sul normale viaggio di ritorno alla Terra, posticipando il rientro di alcuni anni. Il capo ingegnere della navicella, come se non bastasse, è morto e sarà compito del comandante provare a risolvere la situazione. Sul finale di stagione veniamo a scoprire che il viaggio di ritorno subirà un ulteriore prolungamento di 8 anni. Come reagiranno tutte le persone a bordo? La seconda stagione risponderà al quesito.

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di Avenue 5 e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Hugh Laurie veste i panni di Ryan Clark; Josh Gad nel ruolo di Herman Judd; Zach Woods è Matt Spencer; Nikki Amuka–Bird interpreta Rav Mulcair; Rebecca Front veste i panni di Karen Kelly; Lenora Crichlow nel ruolo di Billie McEvoy; Suzy Nakamura è Iris Kimura; Ethan Phillips interpreta Spike Martin.

