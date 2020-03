Condividi su

Due modi efficaci per organizzare un cineforum online con Netflix o Skype

Come organizzare un cineforum online con Netflix o Skype

In tempi di quarantena, uno dei modi migliori per continuare a socializzare e sentirsi meno soli è vedere un film insieme. Fino ad ora, l’organizzazione di un cineforum online è passata in secondo piano rispetto al cineforum presenziale (per una serie di ovvi fattori). Adesso, però, sempre più persone cercano il modo di vedere un film insieme alla distanza e, allo stesso tempo, commentarlo. Qui vi proponiamo alcuni metodi.

Come organizzare un cineforum online: basta una chiamata Skype e la condivisione audio/video

La via più “rudimentale” ma sicuramente efficace prevede l’avvio di una chiamata Skype (a due o più persone) e la condivisione dello schermo e audio da parte di uno solo dei presenti in chiamata (che chiamerero “streamer”). Lo streamer dovrebbe godere della miglior connessione possibile (sia di download che di upload) e avere a disposizione un account Netflix, Prime Video, Sky Go et similia. Tutti gli altri partecipanti disattiveranno la propria telecamera per evitare un sovraccarico della banda e godere della miglior qualità possibile dello streaming. Si raccomanda anche la chiusura del microfono da parte del resto dei partecipanti e attivarlo solo nel momento in cui lo si vuole commentare. Questa raccomandazione vale anche per lo streamer: considerando che l’audio condiviso ha origine direttamente all’interno del proprio dispositivo, l’apertura o chiusura del microfono non implica la chiusura o disattivazione dell’audio del film. Tra le altre raccomandazioni, si suggerisce di porre, per lo streamer, il video a schermo intero. Per gli altri partecipanti, si consiglia di porre la chiamata a schermo intero. In questa maniera non vedrete la banda laterale di Skype e potrete concentrarvi meglio sul film. Per lo streamer, si consiglia di spostare in un angolo, fuori dalla visuale, il blocco della chiamata.

Clicca qui per tutte le ultime notizie sull’epidemia di covid-19 in Italia e nel mondo.

Una applicazione per Netflix viene in soccorso in tempo di quarantena

Qualora volessimo utilizzare Netflix come piattaforma principale per il cineforum, potremo utilizzare una applicazione dedicata nello store di Google Chrome: Netflix Party. Il suo utilizzo è estremamente semplice: dopo aver scaricato l’estensione, apriamo Netflix dal nostro browser (ATTENZIONE: valido solo per Google Chrome). Una volta selezionato il film o l’episodio della serie che ci interessa, clicchiamo l’icona di Netflix Party (una NP maiuscola a lato dell’url). Adesso, pigiamo su “start the party”. Comparirà un link che dovrete passare ai partecipanti del cineforum: ciò permetterà di sincronizzare la visualizzazione in streaming. Contestualmente, Si aprirà una chatroom (alla destra del video). La chat è molto discreta con fondo nero e, in ogni caso, potete anche occultarla disabilitando l’opzione “show chat” cliccando sull’icona di Netflix Party.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]