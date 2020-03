Condividi su

Coronavirus ultime notizie: Conte annuncia la proroga delle chiusure

Come era prevedibile, le date poste negli ultimi decreti del presidente del consiglio dei ministri non saranno rispettate. Le restrizioni alla circolazione saranno prorogate attraverso altri dpcm, seppur non è ancora chiaro quale sarà il giorno fissato per l’allentamento delle restrizioni. La notizia era già nell’aria e nessuno si aspettava un allentamento della presa entro il 25 marzo o il 3 aprile. La fuga da Milano verso il Sud ha provocato un incremento preoccupante dei casi di covid-19 al Meridione e, pertanto, ci sarà bisogno di ancora più tempo per tornare alla normalità. Di fatti, mentre la Lombardia, il Veneto e l’Emilia-Romagna potrebbero vedere il picco dei contagi già nella settimana entrante, per le regioni meridionali bisognerà aspettare quasi sicuramente la prima metà di aprile.

Coronavirus ultime notizie: possibile allentamento delle misure a partire dal 6 maggio

Stando alle indiscrezioni e alle parole della ministra Lamorgese, la chiusura di scuole e università avrà senso solo se prorogata per almeno un altro mese. Nonostante non vengano esplicitate nel dettaglio le attività che potranno o non potranno riaprire la saracinesca, Conte ha già assicurato in una intervista al Corriere della Sera che “quando raggiungeremo un picco e il contagio comincerà a decrescere, almeno in percentuale, speriamo fra qualche giorno, non potremo tornare subito alla vita di prima. Al momento non è ragionevole dire di più, ma è chiaro che i provvedimenti che abbiamo preso, sia quello che ha chiuso molto delle attività aziendali e individuali del Paese, sia quello che riguarda la scuola, non potranno che essere prorogati alla scadenza“.

Non “quando” ma “per quanto”

Seguendo l’andamento della curva epidemiologica in Cina, una data possibile per il primo allentamento delle misure è da ricercare attorno al 6 maggio. Anche nella presentazione del decreto “cura Italia”, tanto Gualtieri come Catalfo hanno parlato di un ulteriore decreto per aprile, dando per scontato che sia impossibile tornare alla vita di sempre già dal 3 aprile. L’estensione del regime di quarantena diventa così una certezza. La domanda non sarà tanto il “quando verrà dichiarata la proroga” ma “per quanto tempo ancora” bisognerà resistere in regime di restrizione della mobilità.

