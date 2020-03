Condividi su

Coronavirus Sicilia ultime notizie: morti, contagiati e guariti al 19 Marzo

340 i casi di positività al Covid-19 in Sicilia: questi i dati comunicati dalla Regione all’Unità di Crisi italiana. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 36, 142 le persone positive al tampone in isolamento domiciliare, 15 i pazienti guariti e 4 le persone scomparse. A partire dalla giornata di domani, l’Esercito sarà impegnato a presidiare strade e punti di arrivo: questo è quanto dichiarato da Luciana Lamorgese, Ministro dell’Interno, dopo le richieste del Presidente della Regione Nello Musumeci. Intanto, il sindaco di Messina Cateno De Luca ha disposto il divieto assoluto per passeggiate e sport in tutto il centro abitato.

Coronavirus Sicilia, la situazione nelle province

Le persone contagiate dal coronavirus nell’isola sono così distribuite: 52 persone nella città metropolitana di Palermo, 151 in quella di Catania, 33 nel libero consorzio comunale di Siracusa, 27 in quello di Agrigento, 12 a Caltanissetta, 21 ad Enna, 7 a Ragusa, 21 a Trapani e 16 nella città metropolitana di Messina. I pazienti ricoverati, tra terapia intensiva e isolamento domiciliare, sono 179: 24 a Palermo, 91 a Catania, 16 a Messina, 2 ad Agrigento, 9 a Caltanissetta, 11 ad Enna, 3 nel Ragusano, 15 nel Siracusano e 8 nel Trapanese.

Ulteriori dettagli della situazione nella regione

Ben 30 invece le persone denunciate in provincia di Catania per aver infranto l’ordinanza ministeriale di quarantena domiciliare: cinque persone sono state trovate in una stazione di servizio a consumare cibo e a giocare ai gratta e vinci, mentre a Belpasso è stato denunciato un minorenne per spaccio di marijuana. Centinaia di persone sono rimaste bloccate a Reggio Calabria, impossibilitate a raggiungere la città di Messina per la scarsa disponibilità di spazio a bordo dell’unico traghetto giornaliero che collega i due capoluoghi. La quarta persona morta per l’epidemia è un uomo di 82 anni, ricoverato all’ospedale Umberto I di Enna. Seguiranno le dovute indagini sui contatti avuti dalla vittima. A Modica, un’infermiera dell’ospedale Maggiore è risultata positiva al tampone. Infine, due i furti in ventiquattro ore al personale medico e sanitario presso il Policlinico di Palermo.

