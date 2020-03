Condividi su

Lettera al Re: trama, cast, anticipazioni serie tv Netflix. Quando esce

Tra gli innumerevoli prodotti che Netflix sforna ogni mese, oggi, 20 marzo 2020, è il turno di una nuova serie tv di genere medievale: stiamo parlando di Lettera al Re. Lo show abbraccia anche elementi fantasy ed è ispirato al romanzo per ragazzi nato dalla penna della scrittrice olandese Tonke Dragt; la prima stagione conterà 6 episodi, ognuno dei quali dalla durata variabile tra i 45 e i 52 minuti. Lettera al Re è un nuovo titolo per tutti gli appassionati di Game Of Thrones e per chi ha apprezzato The Witcher. Alex Holmes e Felix Thompson si sono occupati della regia serie tv, mentre William Davies figura come sceneggiatore.

Paul Trijbits, produttore del nuovo show, ha voluto esprimere il suo entusiasmo a proposito del progetto; di seguito le sue parole ufficiali:

“Mi sono subito sentito interessato e coinvolto da questo nuovo progetto. La serie TV appassionerà allo stesso modo gli adulti e i bambini e questo è davvero importante, perché in questo periodo c’è molta richiesta di prodotti da guardare tutti insieme in famiglia. La serie TV, inoltre, tratterà temi importanti come l’amicizia e il coraggio.“

Per chiunque volesse approfondire il titolo, quest’ultimo è presente da oggi sul catalogo di Netflix; ricordiamo che al momento il colosso dello streaming non offre più la possibilità di iscriversi alla piattaforma tramite il mese di prova gratuita; per poter usufruire del servizio sarà dunque necessario scegliere uno dei pacchetti resi disponibili e abbonarsi al sito.

Prima di passare ai dettagli della trama e del cast dello show, abbiamo la possibilità di dare un’occhiata al trailer; lo proponiamo qui di seguito in lingua italiana.

Lettera al re | Trailer ufficiale | Netflix

Watch this video on YouTube

Lettera al Re: la trama

La trama dello show ruota intorno la storia di un regno minacciato da un principe malvagio che vuole gettare il mondo nell’oscurità. Sarà Tiuri, un giovane cavaliere, a tenere in mano le redini del futuro del regno; in particolare, il ragazzo, mentre è impegnato in un compito di massima urgenza, si imbatterà in una particolare profezia che narra l’ascesa di un guerriero il quale distruggerà il principe malvagio salvando il popolo.

The English Game: trama, cast, anticipazioni serie tv Netflix. Quando esce

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di Lettera al Re e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Islam Bouakkaz veste i panni di Arman; Jack Barton nel ruolo di Foldo; Ruby Ashbourne Serkis è Lavinia; Jonah Lees nel ruolo di Jussipo; David Wenham veste i panni di Sir Tiuri; Tawfeek Barhom è Jabroot; Ken Nwosu nel ruolo di Ristridin; Amir Wilson è Tiuri; Gijs Blom interpreta il Principe Viridian.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]