Condividi su

PS5 vs Xbox Series X: il confronto della nuova generazione

Dopo aver visto presentate entrambe le console di nuova generazione, sia da parte di Sony che di Microsoft, ecco che si possono iniziare a tirare un po’ di somme sull’effettiva e ufficiale potenza hardware. Nel pratico manca ancora molto da scoprire, ma dalle informazioni tecniche possiamo farci un’idea di cosa ci aspetterà per fine di quest’anno.

LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANO

Il confronto hardware della nuova generazione

Con le rivelazioni tecniche da parte delle due aziende, il confronto PS5 vs Xbox Series X ha acceso vari dibattiti su quale fosse la console più performante tra le due. Ecco che andremo ad analizzarle componente per componente e a dare un giudizio pressoché tecnico, anche perché il vero confronto potrà essere visto solo tramite i titoli multipiattaforma che approderanno su di esse.

Partendo dalla CPU, le console monteranno delle Zen 2 con 8 Core: nel caso di Sony, avrà una frequenza 3.5 GHz, mentre per Microsoft sarà leggermente superiore, con una di 3.6 GHz (che può essere spinta fino a 3.8 GHz dagli sviluppatori). Per quanto riguarda la GPU, anche qui le due console montano un AMD RDNA 2 con supporto al Ray Tracing e 3D Audio Tempest Engine, quest’ultimo però solo su PS5. Confrontate le GPU, Xbox Series X è superiore a PS5, con una potenza di calcolo di 12 Tflops rispetto ai 10.28 Tflops della controparte. La differenza sta nel numero di Compute Unit, 52 per Microsoft e 32 per Sony.

Passando alla RAM, entrambe montano una 16 GB GDDR6. Anche le SSD faranno la differenza in questa nuova generazione: in Xbox Series X avrà 1 TB, con transfer rate di 2.4 GB/s ma che può arrivare fino a 6 GB/s con la compressione, invece per Playstation 5 avrà un SSD da 825 GB, con un transfer rate di 5.5 GB/s e fino a 8-9 GB/s con compressione. In questo confronto, sembra che il sistema adottato da Sony sia più performante di Microsoft.

Nel complesso e riferendosi al lato tecnico, Microsoft sembra aver vinto sulla potenza rispetto a Sony. Per maggiori dettagli in merito bisognerà, ripetiamo che bisognerà aspettare per un confronto con i videogiochi multipiattaforma che verranno pubblicati.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]