Motherland Fort Salem: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce

Il 18 marzo 2020 ha debuttato in anteprima sulla piattaforma Freeform una nuova serie tv dal genere fantasy con elementi action: stiamo parlando di Motherland Fort Salem. Più precisamente, lo show ha come tema centrale quello delle streghe e l’azzardo dei creatori è quello di mettere una figura classica del mondo della magia con l’ambiente politico e militare. Ecco le parole dei rappresentanti di Freeform a proposito di tale progetto:

“Cosa sarebbe accaduto se 300 anni fa le streghe avessero stretto un accordo con il governo degli Stati Uniti per combattere in prima fila per il loro paese? La serie segue le storie di tre giovani donne, partendo dall’addestramento a cui vengono sottoposte per il combattimento magico, fino al loro primo dispiegamento a Fort Salem.“

Sinossi che lascia intendere il forte desiderio di scommessa da parte dei produttori che sperano in un grande successo dello show. Al momento, però, non sappiamo se Motherland Fort Salem giungerà in Italia; dovremo aspettare che un’emittente televisiva o una piattaforma streaming decida di acquistare i diritti di distribuzione della serie tv per importarla nel nostro Paese.

In attesa di scoprire il futuro dello show e prima di passare a svelare la trama e i nomi degli attori che ne compongono il cast, possiamo goderci il trailer; lo proponiamo qui di seguito in lingua originale.

Motherland: Fort Salem (Freeform) Trailer HD - Witches in Military drama series

Motherland Fort Salem: la trama

Come su scritto e suggerito nel trailer, la trama della serie tv unisce il genere fantasy della stregoneria e quello military drama; in particolare, tre maghe esperte nelle arti oscure verranno assunte dal governo americano come arma segreta contro i nemici della nazione. Le tre ragazze, nonostante abbiano in comune il potere della magia, sono molto diverse tra loro: Tally ha un carattere gentile e premuroso, nonché uno spiccato senso della curiosità; Scylla, la quale ha un’allegria contagiosa, nasconde un doloroso e oscuro passato; Raelle, infine, delle tre, è l’unica a coltivare il dubbio sulla d decisione aiutare il governo.

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di Motherland Fort Salem e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Jessica Sutton veste i panni di Tally; Amalia Holm nel ruomo di Scylla; Taylor Hickson interpreta Raelle; Ashley Nicole Williams è Abigail Bellweather; Demetria McKinney veste i panni di Anacostia; Kai Bradbury nel ruolo di Gerit; Lyne Renne è Sarah Alder; Sarah Yarkin è Libba Swythe.

