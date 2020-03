Condividi su

VivaRaiPlay: ospiti e anticipazioni di stasera con Fiorello su Rai 1

Le trasmissioni e i programmi televisivi sono sospesi da tempo nel rispetto delle disposizioni del governo per far fronte all’attuale emergenza sanitaria. Il primo canale Rai, per intrattenere i suoi spettatori, manderà in onda questa sera il meglio di Vivaraiplay!, il programma trasmesso sulla piattaforma streaming lo scorso autunno e condotto da Rosario Fiorello. Per inaugurare la nuova piattaforma e i nuovi contenuti, il noto show man aveva dato vita ad una serie di spettacoli di varietà, in compagnia di super ospiti, visibili esclusivamente in rete.

Questa sera, dunque, per far fronte all’impossibilità di mandare in onda nuovi programmi, in diretta o meno, la Rai ha ben pensato di mostrarci i momenti più divertenti e significativi dello spettacolo di Fiorello.

VivaRaiPlay: ospiti puntata di questa sera, “il meglio di…”

Vivaraiplay, a cura di Rosario Fiorello e di Vincenzo Mollica, è andato in onda dal 13 novembre al 20 dicembre, ha accolto numerosi ospiti. Artisti quali Levante, Giorgia, Brunori Sas, Malika Ayane o ancora Tiziano Ferro e Achille Lauro. Negli studi televisivi Rai c’era stato anche spazio, naturalmente, per attori come Simone Montedoro, Serena Rossi e Paola Cortellesi.

Le poche puntate trasmesse su Rai 1, andate in onda tra il 4 e l’8 novembre, avevano visto la partecipazione di Amadeus, Tommaso Paradiso, Virigina Raffaele e Francesco Facchinetti.

VivaRaiPlay: anticipazioni stasera, show di Rosario Fiorello

Nel corso della serata di oggi, sabato 21 marzo, avremo dunque l’opportunità di seguire, a distanza di otto anni dall’ultimo show, lo spettacolo di Rosario Fiorello. Con Il più grande spettacolo dopo il weekend, lo show man si era fatto protagonista di quattro prime serate tra musica, lunghi monologhi, satira e analisi sociologiche in chiave comica. Grazie a Vivaraiplay e alla sua partecipazione alla Settantesima edizione del Festival di Sanremo, Fiorello è tornato sul piccolo schermo, regalando ancora una volta forti emozioni.

